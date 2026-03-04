Declaran Diputados constitucional la semana laboral de 40 horas

-La presidenta de la Mesa Directiva realizó la declaratoria constitucional y remitió el decreto al Senado de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El pleno de la Cámara de Diputados realizó la declaratoria constitucional de la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, luego de que 22 congresos estatales avalaron el decreto que modifica las fracciones IV y XI del Apartado A del artículo 123 de la Constitución.



Las legislaturas que aprobaron la reforma corresponden a Oaxaca, Tabasco, San Luis Potosí, Puebla, Zacatecas, Estado de México, Yucatán, Tamaulipas, Hidalgo, Veracruz, Nayarit, Quintana Roo, Chiapas, Morelos, Colima, Ciudad de México, Campeche, Sinaloa, Guanajuato, Baja California Sur, Tlaxcala, Michoacán y Baja California.



La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, realizó la declaratoria constitucional y remitió el decreto al Senado de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.



En el dictamen se establece que la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que determine la ley, y que por cada seis días de trabajo las personas deberán gozar de al menos un día de descanso con salario íntegro.



Asimismo, precisa que cuando por circunstancias extraordinarias se requiera ampliar la jornada, el tiempo adicional deberá pagarse con un 100 por ciento más del salario ordinario. El trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas por semana, distribuidas en hasta cuatro horas diarias durante un máximo de cuatro días.



En caso de que se supere ese límite, el empleador deberá cubrir un 200 por ciento adicional sobre el salario correspondiente a las horas ordinarias. También se establece que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.



La reforma contempla una aplicación gradual a partir de 2026. Para ese año se mantendrán las 48 horas semanales; en 2027 la jornada será de 46 horas; en 2028, 44 horas; en 2029, 42 horas; y en 2030 quedará en 40 horas.



El decreto señala además que la reducción de la jornada no implicará disminución de sueldos, salarios o prestaciones para las personas trabajadoras.