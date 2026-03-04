Clara Brugada busca convertir a CDMX en la ciudad con mayor bienestar animal del país

-Se construirá un nuevo hospital, 100 clínicas veterinarias y 200 parques para perros.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque de la Megajornada de Esterilizaciones caninas y felinas, en el Bosque de Tláhuac, donde anunció 10 acciones para transformar a la Ciudad de México en la capital del bienestar animal, entre ellas, brindar 450 mil servicios de salud para seres sintientes y erradicar su abandono en las calles.

Brugada Molina anunció 10 medidas a implementar desde su administración, en favor de los seres sintientes, incluyendo a aquellos que se encuentran en situación de calle y abandono-, entre las que destaca, llevar a cabo 450 mil acciones de estos servicios gratuitos, 150 mil de cada uno de estos tres rubros, para lo cual aseguró que se contarán con los equipos necesarios para alcanzar este objetivo.

La titular del Ejecutivo local destacó que en 2025 se registraron 65 mil esterilizaciones, por lo que anunció que la meta para 2026 será superar las 150 mil esterilizaciones.

Subrayó que se avanzará con el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC). Además, se ampliará la atención en el Hospital Veterinario de la Ciudad de México; y para 2027, se prevé la apertura de un segundo nosocomio animal; la edificación de 100 clínicas con servicios gratuitos y universales, 14 se están concluyendo y 16 más están programadas para este año.

Indicó que se lleva a cabo la construcción y la rehabilitación de 200 parques para perros en la capital. Destacó que entre 2025 y 2026 se han construido 40 de ellos.

La mandataria también anunció la edificación de un gran albergue con capacidad para 500 animales rescatados, con lo cual se busca llegar a la meta de no tener perros en situación de calle o abandono.

Asimismo, anunció la creación de un fondo de apoyo económico a los albergues que cuidan de los animales en situación de riesgo y abandono, pues su esfuerzo representa garantizar la alimentación de los seres sintientes.

Como última acción, dio a conocer que otro objetivo es mantener a la Ciudad de México libre de heces fecales de perro en la vía pública, para lo cual se va a impulsar una gran campaña –en coordinación con las alcaldías– para concientizar a las y los tutores; posteriormente, se pondrá en marcha una línea telefónica de denuncia para este tipo de situaciones.

La alcaldesa de Tláhuac, Berenice Hernández Calderón, informó que, desde el inicio de su administración, se han realizado 15 mil 924 esterilizaciones de animales de compañía en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria, además de jornadas dirigidas a atender a animales en situación de calle, con el apoyo solidario de vecinas y vecinos.

