Auxiliar del América será DT de Brasil Sub-20 y Preolímpica

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó el nombramiento de Paulo Victor, actual auxiliar técnico de André Jardine en el Club América, como nuevo entrenador de las selecciones Sub-20 y Preolímpica de Brasil. El anuncio se da después de que la información fuera adelantada por medios deportivos y forma parte del plan estratégico de la federación para fortalecer el proceso rumbo a torneos internacionales juveniles.

De acuerdo con el acuerdo alcanzado entre las partes, el entrenador brasileño continuará vinculado al conjunto azulcrema hasta el final de la temporada 2025-2026, prevista para mayo. Una vez concluido ese ciclo con el equipo mexicano, se integrará de manera exclusiva y a tiempo completo a la estructura de la CBF.

Paulo Victor, de 38 años y conocido como “PV”, ha sido una pieza importante dentro del cuerpo técnico de André Jardine desde 2023. Durante este periodo participó en los recientes logros del América, entre ellos el tricampeonato de la Liga MX y la obtención de la Campeones Cup 2024 tras vencer al Columbus Crew de la MLS.

El técnico brasileño ya cuenta con experiencia en selecciones juveniles de su país, donde anteriormente dirigió las categorías Sub-15 y Sub-17. Con su nuevo cargo, liderará el proceso de la Sub-20 en el Campeonato Sudamericano, la Copa del Mundo de la categoría y el camino clasificatorio rumbo a los Juegos Olímpicos.

Además, Victor formó parte del cuerpo técnico que conquistó la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando el equipo venció a España en la final. Su debut como entrenador de la Canarinha Sub-20 está previsto para la próxima fecha FIFA de marzo, aunque continuará colaborando con el América durante el resto de la temporada.