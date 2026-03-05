David Monreal puso en marcha servicio de hemodiálisis en hospital de Pinos en Zacatecas

-Por primera vez en la historia se brindará tratamiento médico gratuito a pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda del sureste zacatecano.

En un hecho sin precedentes y con el propósito de acercar atención médica especializada a la población sin seguridad social que habita en zonas de alta dispersión poblacional y marginación, el Gobernador David Monreal Ávila puso en marcha el servicio de hemodiálisis en el Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) de Pinos, Zacatecas.



El inicio de este servicio, comentó el mandatario estatal luego del corte del listón inaugural, forma parte del fortalecimiento del sistema de salud en la entidad, mediante una inversión conjunta entre los Gobiernos de Zacatecas y de México en equipamiento e infraestructura hospitalaria, como parte del modelo IMSS Bienestar.



Acompañado por el Presidente Municipal de Pinos, Armando Contreras Mata, y de Carlos Marcos Hernández Magallanes, titular del IMSS Bienestar en la entidad, el Gobernador David Monreal Ávila destacó que esta acción representa un avance hacia la universalización de la salud, al garantizar servicios, consultas y medicamentos gratuitos para todas las personas, independientemente de si cuentan o no con seguridad social.



El mandatario estatal subrayó que la salud, junto con la educación y la seguridad, constituye una de las principales políticas públicas que impulsa su administración en coordinación con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de garantizar justicia social y bienestar para las familias zacatecanas.



En un día histórico, el Gobernador David Monreal inauguró este importante servicio, por lo que se brindará tratamiento médico gratuito a pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda, lo que representa un gran alivio para la economía de las personas enfermas y sus familias.



En servicios privados, cada sesión de hemodiálisis tiene un costo promedio de 1 mil 600 pesos o 5 mil semanales por el tratamiento, ya que se requieren hasta tres intervenciones.



Con los nuevos aparatos en el CESSA de Pinos se podrá atender inicialmente hasta seis pacientes por día, ya sea población de Pinos o comunidades cercanas, lo que será una alternativa médica cercana y gratuita que evitará gastos elevados a las personas enfermas y sus familias.



El Gobernador David Monreal informó que en el estado se instalarán 29 máquinas de hemodiálisis, que anteriormente sólo estaban disponibles en Zacatecas, Fresnillo y Guadalupe, y ahora también se implementarán en municipios como Miguel Auza, Juan Aldama, Loreto, Jerez y Tlaltenango, por lo que se ampliará significativamente la cobertura de este servicio en la entidad.