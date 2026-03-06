Revisa SECGOB protocolos para el acompañamiento de la movilización del 8M

-Participarán entre 400 y 500 servidoras públicas de diversas dependencias para garantizar el diálogo, el acompañamiento y el ejercicio del derecho a la protesta social.

En el marco de la movilización programada para el próximo 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, esta tarde el secretario de Gobierno, César Cravioto Romero, encabezó una reunión de trabajo con compañeras de diversas áreas de la Secretaría de Gobierno (SECGOB), con el objetivo de revisar los protocolos y acciones de acompañamiento institucional durante la jornada del próximo domingo.



Durante el encuentro, el secretario de Gobierno agradeció a las compañeras que participarán en el acompañamiento de la movilización, destacando que se trata de una jornada significativa en la que las causas de las mujeres se expresan públicamente, como parte de una lucha histórica por el reconocimiento pleno de sus derechos y la igualdad.



Asimismo, recalcó la importancia de que, incluso en los momentos más complejos de las marchas, las integrantes del Grupo de Diálogo y Convivencia cuiden a quienes participan en la movilización y contribuyan a que el mensaje no sea de confrontación, sino que permita visibilizar las luchas que aún deben seguir dándose hasta alcanzar plenos derechos e igualdad para las mujeres en el país.



Se informó que se tienen identificadas más de 70 convocatorias para la movilización. En este contexto, se desplegará el Grupo de Diálogo y Convivencia, integrado por personal de distintas instancias de la SECGOB, que acompañará las diversas rutas que convergerán en el Zócalo capitalino para garantizar el adecuado desarrollo de la manifestación.



En la reunión se señaló que se dará acompañamiento a las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México que participarán en el operativo institucional, además de que se informará oportunamente a los establecimientos mercantiles ubicados en las rutas de la movilización, con el objetivo de prevenir afectaciones y facilitar la organización de sus actividades.



Durante la reunión se informó que se instalará la Base Morelos, desde donde se realizará el monitoreo y la coordinación interinstitucional de la jornada. Por su parte, el secretario de Gobierno se mantendrá atento desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, donde se llevará a cabo el seguimiento permanente del desarrollo de la movilización.