Cuauhtémoc Blanco anuncia demanda por daño moral contra diputadas

El diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, informó que prepara una demanda por daño moral contra diputadas, luego de las críticas y señalamientos que se han generado en torno a su caso en el ámbito público.

Durante declaraciones a medios, el legislador señaló que no le preocupa que lo llamen “violentador”, y sostuvo que emprenderá acciones legales para defender su imagen ante lo que considera acusaciones que afectan su reputación.

Blanco enfrenta una acusación por presunto intento de violación presentada por su media hermana, un caso que ha generado atención mediática y debate político en los últimos días.

Hasta el momento, el proceso se encuentra en el ámbito de investigación y no se ha emitido una resolución judicial definitiva sobre los señalamientos.

El legislador reiteró que buscará acudir a las instancias legales correspondientes para presentar la demanda por daño moral y continuar con su defensa jurídica.