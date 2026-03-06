Lesión de Cristiano Ronaldo genera incertidumbre y pone en duda su presencia en México

La lesión de Cristiano Ronaldo encendió las alarmas en el futbol internacional luego de que el delantero del Al-Nassr abandonara el terreno de juego tras resentirse físicamente. Aunque inicialmente se pensó que se trataba de una molestia menor, el técnico del club saudí, Jorge Jesús, confirmó que el problema podría ser más serio de lo previsto.

De acuerdo con el entrenador portugués, las evaluaciones médicas detectaron una complicación que impide establecer un tiempo claro de recuperación. La situación ha generado preocupación tanto en el Al-Nassr como en la Selección de Portugal, que sigue de cerca la evolución de su capitán.

Uno de los encuentros más esperados por los aficionados era el partido entre México y Portugal, programado para la inauguración del Estadio Banorte. Sin embargo, tras las declaraciones del técnico, la presencia de Cristiano Ronaldo en ese evento deportivo ahora luce poco probable.

El delantero portugués viajará a España para continuar su proceso de rehabilitación con especialistas que han trabajado con atletas de alto rendimiento. El objetivo es acelerar su recuperación y evitar una recaída que pueda comprometer el resto de la temporada.

Especialistas estiman que este tipo de lesiones podría requerir varias semanas de recuperación, por lo que el futuro inmediato del jugador dependerá de su evolución médica. Mientras tanto, se mantiene la expectativa sobre si Ronaldo podrá recuperarse a tiempo para los próximos compromisos internacionales y el que podría ser su último Mundial.