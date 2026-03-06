Transformación de la UAEMéx consolida la democracia universitaria y el compromiso social: Paty Zarza

-La UAEMéx ha fortalecido el papel de los centros universitarios y las unidades académicas profesionales.

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) avanza en una transformación institucional orientada a ampliar el acceso a la educación, fortalecer el papel de sus espacios regionales y recuperar el sentido social que históricamente ha caracterizado a la universidad pública, afirmó la rectora Martha Patricia Zarza Delgado.



Al presentar, por primera vez en la historia de la institución, el Primer Informe Anual de Actividades de la Administración 2025-2029 en la Escuela Preparatoria Plantel “Texcoco”, destacó que la comunidad universitaria ha marcado con claridad la ruta de cambio, como consolidar una universidad cercana, incluyente y progresista, capaz de responder a las demandas sociales y educativas del estado y del país.



Zarza Delgado refirió que uno de los principales retos que enfrentan las universidades públicas en México es avanzar hacia la gratuidad establecida en la Ley General de Educación Superior. En este contexto, dijo, la Autónoma mexiquense ha emprendido diversas acciones para disminuir las cargas económicas para el estudiantado.



Detalló que en los últimos 10 años, la contribución por inscripción se ha mantenido congelada y, en el último año y medio, la institución ha logrado reducir estos costos en más de 30 por ciento, incluyendo un descuento adicional de 12 por ciento aplicado en el semestre en curso.



Con estas medidas, indicó, la UAEMéx se posiciona entre las tres universidades públicas estatales del país que han implementado acciones concretas para avanzar hacia la gratuidad, con el objetivo de garantizar que ningún joven se quede fuera de la educación media superior o superior por motivos económicos.



A este esfuerzo se suma la gratuidad de los libros de apoyo y antologías para el nivel medio superior, medida inédita en la historia de la institución que fortalece el derecho a una educación pública de calidad.



Asimismo, la Autónoma mexiquense trabaja en la ampliación de su cobertura educativa. Entre las acciones recientes destaca el inicio de operaciones de la Preparatoria de Tecámac, inaugurada en septiembre pasado, que permitirá atender cerca de mil estudiantes al término de la actual administración.



Adelantó que se analiza la creación de un nuevo plantel de educación media superior en la zona oriente del Estado de México, con posibilidades de desarrollarse en Nezahualcóyotl o Valle de Chalco, lo que contribuiría a ampliar las oportunidades educativas para las juventudes de esta región.



Recalcó que uno de los principales retos de la actual administración es posicionar a los planteles de la Escuela Preparatoria como referente nacional en la impartición de la educación media superior. Por ello, durante el reciente año se invirtieron 16.4 mdp en mobiliario, servicios, bienes muebles, infraestructura tecnológica y equipo de cómputo.



Zarza Delgado sostuvo que como parte del proceso de Transformación Universitaria, la UAEMéx ha fortalecido el papel de los centros universitarios y las unidades académicas profesionales, reconociendo su importancia en el desarrollo regional y en la vida institucional.



Aseveró, se restituyó el derecho de las comunidades universitarias a elegir a sus propias autoridades. Así, en los primeros siete meses de la actual administración se han realizado 11 procesos de elección de autoridades, de los cuales seis corresponden a espacios regionales.



Destaca el Centro Universitario Nezahualcóyotl, donde por primera vez desde la llegada de la Autónoma mexiquense a ese municipio, en 2007, la comunidad universitaria pudo elegir a la persona que encabeza este espacio académico.



De igual forma, se establecieron las condiciones para que el Centro Universitario Valle de Chalco realizara su proceso de elección después de más de cinco años con una dirección provisional.



Este fortalecimiento institucional busca consolidar mediante una reforma a la Ley Universitaria, que será sometida a consulta de la comunidad y que plantea incorporar con voz y voto a todos los espacios regionales en la estructura de representación institucional.



Puntualizó que la transformación de la UAEMéx también se sustenta en una renovada vocación social, orientada a vincular el conocimiento con las necesidades de las comunidades.



Zarza Delgado señaló que se impulsan proyectos de infraestructura y vinculación comunitaria, como la construcción de la Biblioteca de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, con una inversión superior a 22 millones de pesos, y el establecimiento de un punto de comunicación y producción de contenidos en el Centro Universitario Nezahualcóyotl en colaboración con el Sistema Mexiquense de Medios Públicos.