Operación Enjambre: “Cero impunidad contra servidores públicos que realicen malas prácticas”: Cristóbal Castañeda

La institución refrenda su deber y compromiso con las y los mexiquenses con la aplicación de cero tolerancia a las conductas que vayan en contra de las normas legales.

Los trabajos de investigación entre la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia mexiquense (FGJEM) derivaron en la cumplimentación de tres órdenes de aprehensión en contra del personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la dependencia.



Tras la detección de probables irregularidades en el área jurídica de la Dirección de Procedimientos y Defensa Jurídica de la SSEM y en concordancia con el primer eje del Plan de Desarrollo de la entidad 2023-2029; Cero corrupción y gobierno del pueblo y para el pueblo “Estado de derecho y austeridad”, que establece el combate y erradicación de prácticas indebidas en el servicio público, se reunieron los elementos legales para aplicar el mandato judicial.



Cabe destacar que las aprehensiones de Gustavo “N”, Director de Procedimientos y Defensa Jurídica; Diana N, Encargada del Departamento de Empresas de Autorización y Revalidación de Servicios de Seguridad Privada y José N, Encargado del Departamento de Verificación a Empresas de Seguridad Privada; corresponden a la aplicación de la Operación Enjambre que continúa consolidándose como dispositivo referente a nivel nacional para actuar en contra de servidores públicos y exfuncionarios relacionados con actividades ilícitas.



Finalmente, la Secretaría de Seguridad estatal ratifica el precepto con el que se rige, que es cero tolerancia a cualquier conducta contraria a la legalidad, y reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y el fortalecimiento institucional.