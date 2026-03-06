ALISTA SHEINBAUM CONCURSO “REPRESENTA A MÉXICO EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL”

-El premio es el boleto 00001 que se otorgará a una joven de entre 16 a 25 años que acompañará a la árbitra Katia Itzel García, Charlyn Corral y Gabriela Fernández de Lara.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó el concurso “Representa a México en la inauguración del Mundial”, por el que una joven de entre 16 y 25 años obtendrá el boleto 00001 de la presidenta y con ello podrá asistir al partido inaugural de la Copa Mundial FIFA 2026 en el Estadio Ciudad de México.



La Jefa del Ejecutivo Federal explicó que las jóvenes que deseen participar tendrán que enviar, a partir del lunes 9 de marzo y hasta el viernes 10 de abril, un video mostrando sus habilidades futbolísticas haciendo dominadas y subirlo a la página mundialsocial.gob.mx.



La ganadora será elegida por un Comité Seleccionador, conformado por la árbitra internacional de fútbol, Katia Itzel García, reconocida como la sexta mejor árbitra del mundial por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Fue la primera mujer en 20 años en pitar un partido de la Liga MX Varonil y será árbitra central en la Copa de Campeonas Femenil de la FIFA 2026.



La futbolista profesional, Charlyn Corral Ang, ganadora del Premio Nacional de Deportes en 2024, campeona de goleo de la liga del balompié femenino en España con el Levante UD en la Temporada 2017-2018; jugó con el Atlético de Madrid y es la única jugadora en la historia de la liga con cinco títulos de goleo individual de la Liga MX Femenil.



La periodista deportiva Gabriela Fernández de Lara, primera mujer en narrar la Liga MX en televisión nacional. En el mundial de Rusia fue parte de la primera narración 100 por ciento femenina de una final de Copa del Mundo; ha cubierto cuatro mundiales, Juegos Olímpicos y Series Mundiales.



Katia Itzel García señaló que las jóvenes derrocharán talento en sus videos para ser parte de la inauguración de la Copa Mundial y agradeció a la presidenta por abrir una ventana de esperanza para que todas las niñas que sueñan con el futbol hagan su sueño realidad.



Charlyn Corral Ang compartió con emoción que se ve reflejada en cada una de las jóvenes que participarán con la ilusión de obtener el boleto 001, ya que de niña aprendió a dominar un balón.de futbol y hoy vive su sueño de jugar futbol profesional y ser goleadora.



La periodista deportiva, Gabriela Fernández de Lara, comentó que se trata de abrir nuevos espacios para las mujeres, y señaló que con este concurso cambia la vida de quien gane y de muchas otras niñas.