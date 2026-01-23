Bacheo y rastreo permanente transforman comunidades en Zinacantepec

-Se mejora la infraestructura urbana con un programa de bacheo permanente en San Juan de las Huertas.

El Ayuntamiento de Zinacantepec, encabezado por el presidente municipal Manuel Vilchis Viveros, refuerza su compromiso con la mejora de la infraestructura urbana a través del programa de rastreo, que actualmente avanza en la región de San Antonio Acahualco.



Estas labores buscan atender directamente las calles más transitadas por los vecinos, con el objetivo de optimizar la movilidad diaria y fortalecer la seguridad vial.



El programa de rastreo es importante para fortalecer la conectividad de las comunidades y apoyar las actividades diarias de la población. De acuerdo con las autoridades municipales, estas acciones contribuyen a dignificar los espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los habitantes.



Y es que han señalado que, al tener vialidades en mejores condiciones, los tiempos de traslado disminuyen y se evitan accidentes.



Ha reconocido el gobierno de Zinacantepec que aún existen retos por atender en diversas comunidades; enfatiza que el programa de rastreo continuará activo y en movimiento. El objetivo es recorrer todo el municipio, atendiendo necesidades reales con soluciones tangibles.



Estas acciones se ejecutan con personal de la Dirección de Obras de Zinacantepec y con maquinaria especializada, lo que permite mantener un ritmo constante de trabajo y resultados visibles en poco tiempo.



La estrategia forma parte de una visión más amplia de infraestructura urbana sostenible, orientada a brindar condiciones seguras y funcionales para los habitantes de Zinacantepec.



Al intervenir calles clave, se eleva la calidad de vida de la población y se construyen entornos urbanos más seguros y funcionales.