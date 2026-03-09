Cuenta Edoméx con ocho bases de urgencias médicas para responder a siniestros

-Lo que permite contar con una red de atención de urgencias disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

Con la puesta en marcha de ocho bases del Servicio de Urgencias del Estado de México (SUEM), en diversos puntos estratégicos de la entidad, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez fortalece la capacidad de respuesta ante accidentes, contingencias, fenómenos naturales, rescates y otras situaciones que demandan una intervención inmediata, afirmó la Secretaria de Salud mexiquense, Macarena Montoya Olvera.



En la inauguración de la base en el municipio de Luvianos, destacó la suma de esfuerzos con los gobiernos locales, con lo que se atiende su solicitud de contar con servicios de respuesta rápida, y añadió que esta es una acción tangible y prioritaria, que amplía la ruta que se ha construido desde el inicio de esta administración y que suma la transformación a la vida de miles de personas.



Destacó que las ocho bases se ubican en Atlacomulco, Ecatepec, Huixquilucan, Toluca, Villa Victoria, Ocuilan, San Felipe del Progreso y Luvianos, además de dos subbases en Aculco y en Morelos, esta última inaugurada esta misma semana, lo que permite contar con una red de atención de urgencias disponible las 24 horas del día, durante todo el año, y las mismas cuentan con más personal capacitado, con una ambulancia de soporte vital avanzado y con un equipo listo para responder de manera inmediata.



La titular de Salud en el Estado de México precisó que lo anterior compromete a la dependencia a su cargo a continuar las gestiones para buscar más estrategias que permitan que los equipos de rescate urbano y los binomios caninos K9 se acerquen a las regiones donde se requiera de su actuación a favor del bienestar de la población.



Cabe destacar que la Subbase de Morelos beneficia a 350 mil personas, no solo de este municipio, sino también de Villa del Carbón, Jocotitlán, Timilpan, Jilotepec, Chapa de Mota y Jiquipilco; mientras que la de Luvianos tendrá presencia en Tlatlaya, Amatepec y Tejupilco.