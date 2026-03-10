Sergio Mayer es el tercer eliminado de La Casa de los Famosos

El actor y diputado Sergio Mayer se convirtió en el tercer eliminado de la sexta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo, luego de no recibir el respaldo suficiente del público durante la votación. Su salida del reality se dio apenas en la tercera semana del programa, en medio de una fuerte polémica por su participación mientras mantiene una carrera política en México.

En la gala de eliminación, Mayer se encontraba nominado junto a Celinee Santos, Julia Argüelles, Josh Martínez, Jailyne Ojeda y la youtuber mexicana Caeli. Tras el anuncio de los participantes salvados por el público, la decisión final quedó entre Julia Argüelles y el legislador mexicano, siendo finalmente Mayer quien abandonó la competencia.

Al escuchar el resultado, el exintegrante de Garibaldi reaccionó con serenidad y abrazó a su compañera antes de salir de la casa. Posteriormente reconoció que le hubiera gustado continuar en el reality, pero aseguró respetar la decisión de la audiencia. “El público nunca se equivoca, ellos saben qué juego quieren y eso se respeta”, expresó.

La eliminación generó reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios celebraron su salida mientras otros criticaron que el también diputado haya pedido licencia a su cargo para participar en un programa de entretenimiento. Su decisión de entrar al reality fue motivo de debate desde el momento en que se anunció su participación.

Actualmente, Mayer solicitó licencia sin goce de sueldo para ausentarse de su cargo legislativo. Tras su salida del programa, podría retomar sus funciones públicas; sin embargo, enfrenta cuestionamientos políticos e incluso un procedimiento interno en Morena relacionado con su conducta y participación en el reality.