Entrega Fernando Flores Casa de Día en San Miguel Totocuitlapilco

Con el objetivo de fortalecer la atención y mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, el presidente municipal Fernando Flores Fernández, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF municipal, Iraí Albarrán Segura, inauguró la nueva Casa de Día en la comunidad de San Miguel Totocuitlapilco.



Flores Fernández señaló que este nuevo espacio, destinado a brindar atención integral, socialización y cuidados durante el día a la población de la tercera edad, forma parte de las acciones del gobierno municipal para fortalecer la inclusión y el bienestar de este sector.



Estas nuevas instalaciones permitirán que los adultos mayores cuenten con un lugar digno para convivir, realizar actividades recreativas y acceder a servicios de apoyo que contribuyan a mejorar su calidad de vida.



El edil destacó que esta Casa de Día, la número 14 que opera en el municipio, representa un esfuerzo por ofrecer espacios funcionales, accesibles e incluyentes donde las personas mayores puedan desarrollarse plenamente con la atención de personal especializado.



“Este espacio está pensado para brindar atención, actividades y mejores condiciones para nuestras y nuestros abuelitos. En Metepec seguimos trabajando para construir una ciudad que cuida, respeta y valora a sus adultos mayores”, expresó el edil ante vecinos de la comunidad.



La obra beneficiará directamente a más de nueve mil habitantes de la zona y cuenta con instalaciones nuevas que incluyen consultorio médico, área de usos múltiples, cocina, sanitarios y espacios diseñados para la convivencia y la atención diaria de los usuarios.



Reconoció el papel fundamental de las personas mayores en la construcción de la sociedad actual. “Ustedes son quienes levantaron nuestras calles, quienes formaron nuestras familias, quienes enseñaron con su ejemplo el valor del trabajo, de la dignidad y los principios que todos los seres humanos debemos preservar”, señaló.



El presidente municipal reiteró que en breve se anunciará la instalación de una clínica con especialidades que estará abierta al público, particularmente para atender a los habitantes de este pueblo originario.



La presidenta honoraria del DIF municipal, Iraí Albarrán Segura, destacó que la inauguración de la Casa de Día representa la consolidación de un proyecto largamente esperado por la comunidad.



“Hoy es un día muy especial y lleno de alegría porque por fin se abren las puertas de esta Casa de Día donde convivirán tres clubes de adultos mayores. Es un sueño que durante 32 años se había solicitado y que hoy es una realidad”, expresó.



El inmueble rehabilitado cuenta con consultorio médico y se encuentra conectado al comedor comunitario, lo que permitirá complementar la atención a los usuarios. Para su construcción y adecuación se destinó una inversión aproximada de un millón 490 mil pesos.



En este espacio, tres clubes de la tercera edad realizarán actividades permanentes orientadas al bienestar físico, emocional y social de sus integrantes.