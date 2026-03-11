Modernización de alumbrado público en La Loma I refuerza la seguridad: Manuel Vilchis

-La colocación de nuevos reflectores y mantenimiento preventivo al sistema eléctrico busca recuperar espacios públicos y garantizar calles más seguras.

Como parte de la estrategia integral de recuperación de espacios y fortalecimiento de la seguridad ciudadana, el Presidente Municipal de Zinacantepec, Manuel Vilchis Viveros, encabezó el despliegue de trabajos de mantenimiento al alumbrado público en la comunidad de La Loma I.



A través de la Dirección de Servicios Públicos, se llevaron a cabo labores especializadas que incluyeron la revisión de cableado, reparación de líneas eléctricas y la colocación de reflectores de alta potencia, con el fin de eliminar puntos ciegos y zonas de oscuridad que pudieran representar un riesgo para la población.



Durante la supervisión de las tareas, Vilchis Viveros destacó que estas acciones no son solo de mantenimiento estético, sino que responden a una demanda directa de los vecinos para mejorar la movilidad y la vigilancia preventiva.



“En Zinacantepec seguimos trabajando todos los días para cuidar y mejorar nuestros espacios públicos. Estas luminarias permiten fortalecer la seguridad y brindar entornos más seguros para que todas las familias puedan transitar con tranquilidad”, puntualizó el alcalde.



Bajo el lema #SeguimosAvanzando, la administración municipal reafirmó su compromiso de mantener una presencia constante en las colonias y delegaciones, asegurando que el programa de iluminación llegue a cada rincón del municipio para elevar la calidad de vida de las y los zinacantepequenses.