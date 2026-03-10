Ricardo Moreno firma alianza con Danone para rehabilitar espacios públicos en Toluca

-El acuerdo impulsa la mejora de canchas de fútbol, áreas de juegos y la donación de equipo para escuelas

El alcalde Ricardo Moreno firmó un convenio de colaboración con Grupo Danone para rescatar espacios deportivos y públicos, y será a través de esta alianza que el Gobierno municipal y la iniciativa privada coordinen acciones para mantener dichas áreas en óptimas condiciones, y contribuir a la recuperación de la armonía social.



Ante el Gerente de Planta Bonafont Toluca, Gabriel Sotelo, y la Directora de Asuntos Corporativos Grupo Danone, Vania Galindo, el Presidente Municipal refirió que, para la administración actual, mantener zonas comunes en óptimas condiciones representa una de las tareas primordiales.



Explicó que el acuerdo establece líneas de acción precisas: apoyo en la rehabilitación de espacios deportivos, canchas de fútbol y juegos recreativos; donación de estaciones de hidratación y de pintura; depósitos para basura; y jornadas de recuperación en escuelas.



Asimismo, la donación e instalación de equipos de captación de agua pluvial, para el uso de agua de segunda vida; participación en ferias de empleo organizadas por el gobierno municipal; reforestaciones de escuelas, parques y espacios públicos.



También la limpieza de basura de parques y espacios públicos, así como la recuperación de parques públicos (la reparación de juegos, instalaciones, canchas y zona de bancas de parques públicos).



Durante su intervención, el Gerente de Planta Bonafont Toluca, Gabriel Sotelo, resaltó la trayectoria de 34 años de esta empresa en la capital mexiquense y señaló que, de la mano con la comunidad de San Pedro Totoltepec, la planta promueve el ciclo de reúso, la captación de agua de lluvia y la recuperación de mantos freáticos, por lo que esfuerzos conjuntos con el Gobierno municipal acreditan un compromiso real con la sostenibilidad y el cuidado de los recursos naturales en la zona.



La Directora General de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, destacó que la planta es una de las cinco más relevantes a nivel mundial y la firma de este acuerdo contempla líneas de acción para fortalecer la economía local, mejorar espacios públicos y generar mayores oportunidades para las familias toluqueñas, a fin de consolidar a la capital mexiquense como un referente de innovación y competitividad internacional.



A través del programa Toluca se pone guapa, el Gobierno municipal recupera calles, parques y delegaciones para el disfrute de la población, y Ricardo Moreno enfatizó que esta nueva cara para la ciudad no se trata de un simple maquillaje o de una política estética superficial, sino de consolidar los lazos sociales y generar un ambiente sano de convivencia en la capital.