Mario Carrillo pide a Ochoa como titular del Tri para el Mundial 2026

El debate sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026 volvió a encenderse luego de que el analista de ESPN, Mario Carrillo, afirmara que Guillermo “Memo” Ochoa debería ser el portero titular del Tri en el partido inaugural del torneo. El exentrenador aseguró que, si el torneo comenzara hoy, colocaría al arquero mexicano bajo los tres postes.

México se prepara para debutar en la Copa del Mundo el 11 de junio de 2026 frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca. El equipo dirigido por Javier Aguirre llegará a ese encuentro tras disputar varios partidos de preparación, incluidos los amistosos ante Portugal y Bélgica en la próxima Fecha FIFA.

Carrillo destacó la experiencia internacional de Ochoa y su historial en Copas del Mundo como argumentos clave para considerarlo titular. Según el analista, el actual portero del AEL Limassol ha demostrado en múltiples ocasiones su capacidad para responder en los escenarios más importantes del futbol.

Durante el programa Futbol Picante, Ricardo Peláez también coincidió en que Ochoa podría ser una opción válida para el Tri. El exdirectivo señaló que la experiencia del guardameta podría ser determinante, especialmente considerando que otros porteros mexicanos no atraviesan por su mejor momento.

En las últimas convocatorias, el técnico Javier Aguirre no ha incluido a Ochoa en la lista de la Selección Mexicana. Sin embargo, con el Mundial cada vez más cerca, el debate sobre quién será el portero titular del Tri sigue abierto entre analistas, aficionados y especialistas.