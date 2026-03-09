Reconoce Sheinbaum el trabajo de las mujeres en las Fuerzas Armadas en el 8M

-Su presencia ha enriquecido la vida militar, demostrando que la igualdad es sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció en el Día Internacional de la Mujer (8M) la inclusión de la población femenina en las Fuerzas Armadas como “un paso hacia la igualdad” y destacó la importancia de nombrar a las mujeres en la historia para “erradicar la violencia” de género.

“Su presencia ha enriquecido la vida militar y a México, ha demostrado que la igualdad no significa reemplazar a nadie, sino sumar capacidades, talentos y perspectivas para construir un país más fuerte; cuando una mujer avanza, avanzamos todas”, declaró la mandataria durante el acto oficial realizado en Campo Marte, en la Ciudad de México.

Frente a cientos de elementos de las Fuerzas Armadas, la gobernante mexicana instó a seguir construyendo un país donde ninguna mujer tenga límites y en el que la igualdad sea una realidad cotidiana.

“Cuando reconocemos el valor de las mujeres en nuestra historia, en nuestro presente y en nuestro futuro, estamos construyendo un país más justo”, expresó tras haber dado lectura a los logros de 24 mexicanas en la historia, como: Leona Vicario, Rita Cetina, Josefa Ortiz Téllez-Girón.

La mandataria, en su figura como comandante suprema de las Fuerzas Armadas también resaltó el orgullo que representan las mujeres “con uniforme” este 8M, al ser “un ejemplo para las niñas, familias y la nación”.

“Hoy muchas niñas mexicanas ven a mujeres piloteando, dirigiendo unidades, participando en operaciones de protección civil, apoyando a la población en desastres naturales y tomando decisiones estratégicas, y esas niñas entienden algo muy simbólico: ellas también pueden hacerlo”, añadió.

Recalcó que en su Gobierno se les está recordando a las niñas “todo lo que pueden ser”, desde presidentas hasta “servir a las Fuerzas Armadas de México”.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, ahondó sobre el legado de las mexicanas en el Ejército, quienes comenzaron a incorporarse a sus filas desde 1934, y que actualmente son 42.600, de las cuales 7.000 se han integrado en la administración de Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre de 2024.

Y añadió que en este ciclo lectivo de 2026 se graduarán 1.560 mujeres, lo que representa el mayor número registrado en la historia del sistema educativo militar.

La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández también recordó que este es el momento de la historia del país en el que “más mujeres se encuentran en el ejercicio del poder” y celebró que los espacios de las Fuerzas Armadas ya no sean espacios dominados por los hombres.

Asimismo, enumeró las “las acciones que están transformando vidas” en el marco de este Gobierno, como es la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, la apertura de Centros Libres, “donde las mujeres encuentran asesoría jurídica y psicológica gratuita”, y el funcionamiento de la Línea de las Mujeres.

Reciente:

Más de , :

Destacadas:

MARCHAN MILES DE MUJERES EN TODO EL PAÍS POR EL 8M

9 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Cada año adolescentes y jóvenes se suman a la movilización en México, donde siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo …

Es tiempo de mujeres y Q. Roo alza la voz por la igualdad sin retrocesos: Mara Lezama

9 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-En el marco del 8M, Mara Lezama y Esther Burgos reivindican el liderazgo femenino. En el marco del Día Internacional de la …

“Siempre vivas, siempre libres, siempre iguales”: Clara Brugada

9 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Cuatro mil mujeres participaron en la formación del mensaje monumental en la Plaza de la Constitución, un signo de continuidad en la …

Dan banderazo de salida a nueva estrategia del programa Colibrí Chiquitzin para menores de edad

9 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La estrategia tiene el objetivo de beneficiar a niñas, niños y adolescentes con recorridos por espacios lúdicos y de aprendizaje en la …

Entregan Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum obras y apoyos en Tecámac e Ixtapaluca

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En Edoméx se han entregado más de 100 mil apoyos para mejoramiento de vivienda en la zona oriente. La presidenta Claudia Sheinbaum …

Con nuevos parques deportivos y senderos se transforma el espacio público en Edoméx

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-A través de los programas de Obra Pública y Caminemos Seguras se consolidan espacios públicos y entornos urbanos viales inclusivos, iluminados y …

Reporta GEM saldo blanco en movilizaciones del 8M

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Autoridades acompañaron a colectivas feministas, además de recibir los pliegos petitorios. El Gobierno del Estado de México reporta saldo blanco tras las …

Mirada violeta en la UAEMéx por el Día Internacional de la Mujer: Paty Zarza

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Intervenciones artísticas, redes de tejido y la iluminación de edificios universitarios marcaron las actividades en la UAEMéx En el marco del 8 …

Ricardo Moreno invita a disfrutar la Ruta Recreativa en Paseo Colón

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Promueve ocupación del espacio público para el bienestar de las familias El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, y la Presidenta del …

Reafirma Ana Muñiz Neyra compromiso para erradicación de la violencia contra las mujeres

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Reporta avances del Modelo ¡AHORA!; bajan 37% los índices de violencia de género en el municipio. Durante las celebraciones por el Día …

En el marco del 8M, mujeres morenistas de Naucalpan firman Manifiesto para seguir Impulsando Mujeres

9 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Más de dos mil mujeres firmaron este manifiesto por un presente de igualdad y un futuro transformador. En el marco del Día …

Desangelado debut de Checo Pérez con Cadillac en GP Australia

9 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-Tras un año de ausencia, el piloto mexicano regresa a la máxima categoría del automovilismo. Sergio “Checo” Pérez finalizó en la decimosexta …

“El ballet y la ópera no están muertos”, señala Alondra de la Parra

9 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-La reconocida directora de orquesta mexicana, Alondra de la Parra respondió a Timothée Chalamet tras sus críticas al ballet y la ópera. …

ALISTA SHEINBAUM CONCURSO “REPRESENTA A MÉXICO EN LA INAUGURACIÓN DEL MUNDIAL”

6 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El premio es el boleto 00001 que se otorgará a una joven de entre 16 a 25 años que acompañará a la …

“Las mujeres construimos y debemos ser guardianas de la democracia moderna”: Kenia López

6 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Hoy el país cuenta con el mayor número de mujeres en cargos públicos y de representación popular Al afirmar que “las mujeres …

México necesita de una mayor participación del sector financiero: SHCP

6 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Édgar Amador Zamora pidió al sector financiero que tenga una mayor participación para que el crédito fluya a los hogares. Para Édgar …

Mara Lezama anuncia estrategia escolar de vacunación contra el sarampión en Quintana Roo

6 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Madres, padres o tutores deberán proporcionar la cartilla de vacunación y quienes no la tengan deberán firmar su autorización mediante documento que …

Clara Brugada presenta obras de transformación en San Gregorio Atlapulco, Xochimilco

6 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Destacó la realización de obras hidráulicas integrales, que incluyen nuevos colectores, cárcamos y plantas de tratamiento de aguas residuales. La Jefa de …

Entregan en Coyoacán reconocimientos a 50 mujeres destacadas

6 marzo, 2026
CDMX, Destacado

El alcalde Giovani Gutiérrez invitó a reflexionar sobre la contribución de las mujeres en la construcción de una sociedad más justa. En …

Operación Enjambre: “Cero impunidad contra servidores públicos que realicen malas prácticas”: Cristóbal Castañeda

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

La institución refrenda su deber y compromiso con las y los mexiquenses con la aplicación de cero tolerancia a las conductas que …

Mesas de Paz pilar estratégico para la seguridad y gobernabilidad en Edoméx: Delfina Gómez

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-En la reunión se reforzaron acciones para mantener la incidencia delictiva a la baja. Al encabezar la Mesa de Coordinación para la …

Transformación de la UAEMéx consolida la democracia universitaria y el compromiso social: Paty Zarza

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La UAEMéx ha fortalecido el papel de los centros universitarios y las unidades académicas profesionales. La Universidad Autónoma del Estado de México …

Inauguran Ricardo Moreno y Grupo Bimbo “Escuela de Lluvia” en San Pedro Totoltepec

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Reafirma la capital mexiquense su política pública de garantizar el derecho al líquido. El alcalde Ricardo Moreno y Grupo Bimbo inauguraron como …

Fortalecen certeza patrimonial para mujeres de San Mateo Atenco

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se instalarán módulos del IMEVIS en Ciudad Mujeres para brindar asesoría jurídica y trámites de regularización de propiedad. Con el objetivo de …

Entrega Isaac Montoya renovación de calle en Las Huertas

6 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La obra beneficia directamente a más de 1,500 habitantes con la rehabilitación de más de 500 metros cuadrados de vialidad con concreto …

Checo Pérez se alista para su debut en el GP de Australia

6 marzo, 2026
Deportes, Destacado

-El mexicano terminó en el lugar 20 en la primera práctica, después de que su auto se saliera de la pista evitando …

Anuncia Bruno Mars serie de conciertos en México

6 marzo, 2026
Destacado, Espectáculos

-El anuncio se dio a tan solo pocos días de estrenar su álbum “The Romantic”. El cantante Bruno Mars tiene buenas noticias …

SE INVERTIRÁN 397 MIL MDP PARA EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA: SHEINBAUM

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Es un programa que involucra inversión pública, inversión mixta y que está a cargo de la SICT y de Banobras. La presidenta …

Se estabiliza el peso mexicano frente al dólar

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Especialistas financieros han señalado que la moneda mexicana mantiene fundamentos que han contribuido a sostener su desempeño frente al dólar. El peso …

Se reúnen Gabinete de Seguridad y representantes de la FIFA

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-Este encuentro marca el inicio de los protocolos de inteligencia y del despliegue operativo que se implementarán durante este evento internacional Por …

Tijuana sede del circuito nacional de festivales por la paz: Marina del Pilar

5 marzo, 2026
Destacado, Nacional

-El arranque estará amenizado por el concierto gratuito de Carín León. Como parte de la Estrategia de Paz que impulsa la presidenta …

Clara Brugada instala gabinete con alcaldías para recibir al Mundial en CDMX

5 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-La mandataria capitalina detalló que más de 2 mil obras se encuentran en marcha o concluidas. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …

Inicia en AO la renovación de la Avenida de la Paz en San Ángel

5 marzo, 2026
CDMX, Destacado

-Esta rehabilitación forma parte del programa de actualización urbana. El alcalde Javier López Casarín dio el banderazo a las obras que se …

Gana Ricardo Moreno galardón por “Toluca se pone guapa”

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La ACCM resalta la calidad, el impacto y la innovación de propuestas que superaron los estándares más exigentes de evaluación. Con el …

Febrero registró en Edoméx la cifra más baja de homicidios dolosos en los últimos nueve años

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-El Estado de México consolida seis años de disminución continua en homicidio doloso, al reducir casi a la mitad los casos y …

Invita GEM a estudiantes a sumarse al Servicio Social Comunitario para el Bienestar 2026

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-La convocatoria estará vigente hasta el 5 de marzo de 2026; las y los participantes recibirán un estímulo económico mensual de hasta …

Informes regionales muestran una universidad cercana, incluyente y con vocación estatal: Paty Zarza

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Este acto simboliza una nueva forma de entender la vida institucional: con presencia en territorio, cercanía con las comunidades académicas. El Primer …

Toluca realizará actividades rumbo al 8M con seguridad y salvaguarda a los derechos

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Se tendrán 8 Días de Activismo y reitera compromiso de proteger a participantes de las diversas marchas Para el alcalde Ricardo Moreno …

Entrega Ana Muñiz pavimentación de calles en el Fracc. Santa Elena

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-Dialogó con vecinas y vecinos, cumpliendo su compromiso de seguir impulsando obras y acciones para la comunidad. Al recorrer las calles recién …

Isaac Montoya consolida liderazgo nacional con 57.2% de aprobación ciudadana: Mitofsky

5 marzo, 2026
Destacado, Edomex

-En solo un año de gestión escaló 134 peldaños, tras recibir el municipio en el lugar 139. El Presidente Municipal de Naucalpan, …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.