Gobierno de CDMX garantizó la seguridad y los derechos de las mujeres que se manifestaron este 8M

Se realizó la movilización con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como ocurre cada año, en la que miles de mujeres salieron a las calles para reivindicar sus derechos y expresar sus exigencias de justicia social.



El Gobierno de la Ciudad de México garantizó en todo momento su seguridad y el pleno ejercicio de sus derechos.



La Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informan que la movilización registró una asistencia aproximada de 120 mil mujeres y finalizó con saldo blanco.



En general, la jornada se desarrolló de manera pacífica, permitiendo que las mujeres participantes marcharan con seguridad y tranquilidad para expresar y reivindicar sus derechos y su lucha.



Por instrucciones de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se implementó un operativo interinstitucional con el objetivo de salvaguardar la integridad de las personas que participaron en la movilización de este día, garantizando en todo momento el ejercicio del derecho a la libertad de expresión.



Para estas acciones se desplegaron 400 mujeres policías de la SSC, quienes brindaron acompañamiento a distancia a las manifestantes. Las elementos portaron equipo de protección personal, como casco y escudo, y algunas de ellas contaron con extintores, los cuales fueron utilizados de manera esporádica.



Durante la movilización se registraron algunos incidentes aislados. Cuatro establecimientos presentaron cristales rotos.



Asimismo, sobre la avenida Juárez, un grupo de manifestantes que portaban capuchas fue detectado intentando causar daños a un establecimiento, por lo que se les dio seguimiento hasta la avenida 5 de Mayo. Tras ser encauzadas por personal policial hacia una zona donde no pusieran en riesgo al resto de las manifestantes, se les retiraron diversos objetos aptos para agredir.



Personal de la Policía Metropolitana formó una línea de contención para encauzar a un grupo de manifestantes que cruzó una puerta de las vallas colocadas al exterior de la Catedral, en el Zócalo capitalino, donde las exhortaron a desalojar el lugar y evitar que causaran daños. Cabe señalar que no se registraron personas lesionadas.



Después de la manifestación original y sin tener relación directa con la marcha de las mujeres, un grupo de aproximadamente 20 hombres comenzó a realizar destrozos en las puertas del Edificio de Gobierno, rompiendo algunas ventanas. Estas personas eran totalmente ajenas a la movilización.



Elementos de la SSC contuvieron la agresión para evitar mayores daños y proteger a las asistentes; derivado de estos hechos, ocho hombres fueron detenidos, cinco remitidos al Ministerio Público y los tres restantes ante el Juez Cívico.



Durante el recorrido, personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atención a 90 personas, de las cuales 73 fueron civiles y 14 elementos de la SSC; las cuales presentaron situaciones menores y fueron atendidas en el lugar.