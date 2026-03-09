Segiagua sustituye y rehabilita red de drenaje existente en Circuito Azteca, Coyoacán

-Los robots adquiridos en la actual administración incrementarán la vida útil de la tubería con más de 50 años de antigüedad

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), sustituye 35 metros de la red de drenaje de 45 centímetros de diámetro ubicada en Circuito Estadio Azteca la colonia Pedregal de Santa Úrsula en la alcaldía Coyoacán.



El colector, con más de 50 años antigüedad, también será rehabilitado en otro tramo de 310 metros con tecnología de mínima invasión adquirido en la actual administración, que consiste en el uso de una manga flexible que al someterse al proceso de curado con luz ultravioleta se endurece para cubrir de forma interna el colector y así prolongar su vida útil por otros 50 años más.



Es importante precisar que esta red de drenaje existente es independiente al colector que recientemente se construyó en la misma zona, el cual tiene por objetivo captar y regular agua de lluvia a fin de mitigar inundaciones en el sitio en beneficio de la población de la colonia Pedregal de Santa Úrsula.



Durante las inspecciones, excavación, sustitución y posterior compactación del terreno, la SEGIAGUA ha realizado distintas verificaciones con equipos de video inspección en ambos colectores para garantizar su funcionamiento.



La Secretaría del Agua de la capital agradece a la población por su comprensión ante los inconvenientes que pudieran ocasionar los trabajos y solicita respetar las señalizaciones del lugar por seguridad. Su colaboración y apoyo son fundamentales para ejecutar las labores con mayor eficiencia.