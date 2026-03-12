Malagón agradece apoyo tras su lesión y América confirma operación exitosa

El portero del Club América, Luis Ángel Malagón, ofreció sus primeras declaraciones públicas luego de confirmarse la ruptura del tendón de Aquiles que sufrió recientemente. El guardameta habló ante los medios a su llegada al aeropuerto de Guadalajara, donde se mostró tranquilo y agradecido por las muestras de apoyo recibidas.

Malagón aprovechó el momento para enviar un mensaje de agradecimiento a compañeros de profesión, aficionados y equipos rivales que le han expresado su respaldo tras la lesión. El arquero mencionó a otros porteros de la Selección Mexicana, como Carlos Acevedo, Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa, quienes le hicieron llegar mensajes de ánimo.

Horas más tarde, el Club América informó mediante un comunicado oficial que el procedimiento quirúrgico para reparar el tendón de Aquiles fue realizado con éxito. El futbolista ahora iniciará su proceso de rehabilitación bajo supervisión médica.

De acuerdo con el reporte del club, el tiempo estimado de recuperación será de entre seis y ocho meses, periodo en el que el guardameta deberá completar su recuperación antes de volver a la actividad profesional.

La lesión dejará a Malagón fuera del resto del Clausura 2026, la Leagues Cup 2026 y una parte del Apertura 2026. Además, el arquero queda descartado para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana.