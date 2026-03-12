DETECTAN 324 PLAZAS FANTASMA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL EDOMÉX; INVESTIGAN POSIBLE RED DE “AVIADORES”

Una presunta red de “aviadores” dentro del sistema educativo del Estado de México encendió las alertas en el gobierno estatal, luego de que la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) detectara irregularidades en el registro de personal docente que presuntamente cobraba salarios sin desempeñar funciones en escuelas.

Tras una revisión administrativa y de la base de datos de nómina, la dependencia identificó 324 plazas vinculadas a Claves de Centro de Trabajo (CCT) inexistentes o que ya no estaban vigentes, pese a lo cual se realizaban pagos de manera periódica, lo que podría representar un posible desvío de recursos públicos.

El hallazgo surgió a partir de un informe interno emitido el 5 de febrero por la Dirección de Secundarias Generales y Técnicas, donde se alertó sobre inconsistencias en los registros de adscripción del personal docente. A partir de ello se inició un análisis que permitió detectar un patrón de pagos asociados a plazas sin respaldo institucional.

Las investigaciones preliminares plantean dos posibles escenarios: manipulación interna del sistema de nómina por parte de funcionarios con acceso a los registros administrativos o una intrusión externa que permitió introducir datos falsos en el sistema de pagos.

Ante la magnitud del posible fraude, la SECTI presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México el 26 de febrero, con el fin de investigar el origen de las irregularidades, identificar a los beneficiarios y determinar posibles responsabilidades penales.