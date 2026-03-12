Mat4n a Claudia Ivett Rodríguez Estrada, dirigente del PRI en la Costa Chica de Guerrero

Claudia Ivett Rodríguez Estrada, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la región de la Costa Chica de Guerrero, fue asesinada la noche del miércoles, de acuerdo con reportes difundidos por autoridades y actores políticos.

El hecho generó reacciones dentro del ámbito político estatal y nacional, donde distintos representantes del partido expresaron su condena por el homicidio de la dirigente priista.

El senador Manuel Añorve condenó públicamente el asesinato y expresó su solidaridad con la familia de Rodríguez Estrada, así como con la militancia del PRI en la región.

El legislador también pidió a las autoridades correspondientes realizar una investigación a fondo para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta el momento, autoridades no han informado mayores detalles sobre el caso, mientras continúan las investigaciones relacionadas con este homicidio.