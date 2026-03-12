Alito Moreno acusa a Jesús Ramírez Cuevas de permitir la entrada del crimen organizado a Palacio Nacional

El dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lanzó acusaciones contra el vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, a quien señaló de haber abierto las puertas de Palacio Nacional al crimen organizado.

Durante sus declaraciones, el líder priista criticó a integrantes del partido Morena y cuestionó el manejo del gobierno federal frente a temas relacionados con la seguridad y la corrupción.

Moreno afirmó que, a su juicio, el problema de la corrupción en el país se relaciona con la presencia de lo que llamó “narcopolíticos” dentro de Morena.

“Que metan a la cárcel a los narcopolíticos de Morena y se va a acabar la corrupción”, expresó el dirigente del PRI al referirse a la situación política actual.

Hasta el momento, no se ha informado de una respuesta oficial por parte de los funcionarios señalados respecto a estas declaraciones.