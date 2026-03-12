Susana Zabaleta critica a Mayer por su licencia como diputado para ir a La Casa de los Famosos

La actriz y cantante Susana Zabaleta lanzó duras críticas contra Sergio Mayer tras la polémica generada por su participación en La Casa de los Famosos, luego de que el también actor solicitara licencia a su cargo como diputado para integrarse al reality show de Telemundo.

Durante una entrevista con el conductor Chumel Torres, Zabaleta expresó su inconformidad por la decisión del legislador, señalando que resulta indignante que un funcionario público deje temporalmente sus funciones para participar en un programa de entretenimiento.

La intérprete reconoció que conoce personalmente a Mayer, incluso mencionó que son vecinos y que suelen coincidir en su vida cotidiana. Sin embargo, aseguró que esa cercanía no cambia su postura crítica sobre la situación, la cual considera un ejemplo de irresponsabilidad en el ámbito político.

La participación de Mayer en el reality generó debate en redes sociales y dentro de su propio partido político. Morena determinó aplicar una sanción interna al legislador por anteponer actividades personales a sus responsabilidades legislativas, lo que derivó en la suspensión temporal de sus derechos dentro del grupo parlamentario.

El propio Sergio Mayer ha señalado que solicitó la licencia conforme a la ley y que planea regresar a sus funciones en el Congreso. No obstante, dirigentes de Morena han indicado que podría reincorporarse únicamente como diputado independiente mientras continúa el proceso interno relacionado con el caso.