Detienen en Culiacán a Samuel “N”, uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención en Culiacán, Sinaloa, de Samuel “N”, quien figuraba en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington.

De acuerdo con la información difundida por autoridades federales, por la localización de este individuo se ofrecía una recompensa de hasta un millón de dólares, debido a su presunta participación en actividades delictivas investigadas por autoridades estadounidenses.

García Harfuch señaló que la detención fue resultado de acciones de coordinación entre instituciones de seguridad, como parte de los esfuerzos conjuntos para combatir delitos de alto impacto y fortalecer la cooperación internacional.

Tras su captura en la capital sinaloense, el detenido quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes continuarán con los procedimientos legales para determinar su situación jurídica.

Las autoridades destacaron que este tipo de operativos reflejan la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y localización de personas buscadas por delitos federales.