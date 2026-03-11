Naucalpan municipio comprometido en recuperar la tranquilidad de las familias: Isaac Montoya

-Naucalpan figura entre los 61 municipios prioritarios para transformar el tejido social a través del deporte, el arte y la cultura.

En un paso decisivo para recuperar la tranquilidad de las familias naucalpenses, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, se integró formalmente a la Estrategia Nacional de Construcción de Territorios de Paz, tras asistir a una reunión de alto nivel en Palacio Nacional convocada por la presidenta de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.



Al término del encuentro, al que asistieron los alcaldes de los 61 municipios más poblados del país, Montoya Márquez subrayó que Naucalpan asume con total responsabilidad su papel estratégico y neurálgico en el Valle de México para reducir los índices de violencia mediante la atención directa a sus causas.



“Somos un municipio comprometido con estos proyectos. Nuestra prioridad es enfocarnos en el deporte, el arte y la cultura, atendiendo principalmente a las y los jóvenes para dar vida a los espacios públicos y convertirlos en núcleos de la vida comunitaria”, afirmó el edil mexiquense.



La estrategia, respaldada por la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, busca sustituir el abandono institucional por entornos dignos.



En Naucalpan, esto se traducirá en el rescate de espacios públicos para transformar los sitios abandonados en puntos de convivencia segura.



Crear un programa intensivo para recuperar canchas y unidades deportivas en mal estado.



Mantener una coordinación intergubernamental, trabajando en conjunto con dependencias como la Secretaría del Trabajo, Educación y el Sistema Nacional DIF para fortalecer el tejido social.



Isaac Montoya destacó que estas acciones no solo buscan patrullaje, sino recuperar la confianza ciudadana y ofrecer alternativas reales de desarrollo para la población. Con esta suma de esfuerzos, Naucalpan se alinea con la visión federal para convertir los territorios que hoy enfrentan desafíos en verdaderos oasis de paz y bienestar.