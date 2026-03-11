Toluca alista PrimaverArte, una fiesta de cultura y espectáculo

-Habrá un centenar de actividades gratuitas de literatura, teatro, música y danza para toda la familia.

Cerca de un centenar de actividades se tienen preparadas para PrimaverArte, una fiesta que inicia el 17 y concluye el 22 de marzo para ofrecer literatura, música, teatro, talleres y muchas sorpresas más a los habitantes y visitantes de la capital mexiquense.



Esta fiesta será inaugurada por el alcalde Ricardo Moreno y pondrá al alcance de la población muchas manifestaciones culturales que se llevan a cabo en Toluca así como de artistas invitados procedentes de distintas partes de México con la finalidad de que el público tenga una muestra del mosaico pluricultural que existe en el país.



La cita inicia el martes 17 de marzo a las 15:30 horas, en la Plaza Fray Andrés de Castro, en pleno corazón de la capital mexiquense y continuará con la presentación del libro Revoluciones por minuto del escritor y periodista Juan Villoro, reconocido por su trayectoria dentro de las letras mexicanas.



En el capítulo musical interviene Mateo Castañeda Caffaratti, quien deleitará con notas versátiles y sorpresivas, en este mismo contexto, se podrá escuchar a Guillermo Arriaga, autor del libro El Hombre; posteriormente la Banda Musical ofrecerá el espectáculo Ritmos de Barrio, a las 19:00 horas.



Este mismo día, habrá una función dramatizada de El Pato y la muerte de la Compañía Teatral Teokikixtli, a las 17:00 horas, en la Capilla Exenta; mientras que en el Andador Constitución habrá intérpretes como Aleks Sandoval, a las 17:00 horas; del Ensamble de Solistas, a las 18:00, y el de Däzänä a las 19:00.



Los conciertos estelares serán en el Campo de entrenamiento de los Potros UAEMéx a partir del 20 de marzo con Uzielito Mix a las 20:30 y Kinky a las 22:30; el 21 llegará Insulini y los Espantasuegras, Víctimas del Dr. Cerebro y Los Estrambóticos, a las 18:30, 20:30 y 22:30, respectivamente; y el 22 la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT) cerrará PrimaverArte a las 19:00 horas, en la Plaza Fray Andrés de Castro.



Las actividades gratuitas para toda la familia continuarán hasta el 22 de marzo, para consultar el programa completo, las y los interesados pueden consultar las redes sociales oficiales del Ayuntamiento de Toluca y de la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo.