Se reducen en Álvaro Obregón 29.7% los delitos de alto impacto

En la alcaldía Álvaro Obregón se reportó una disminución de 29.7% en delitos de alto impacto durante el primer bimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado.



Este resultado colocó a la alcaldía como la segunda con mayor reducción de este tipo de delitos en la Ciudad de México, según datos presentados durante el Gabinete de Coordinación con Alcaldías.



El alcalde Javier López Casarín explicó que estos resultados están relacionados con la Estrategia 360 de seguridad, con la que se han reforzado acciones como mayor presencia en las calles, coordinación entre autoridades y trabajo de inteligencia para prevenir este tipo de situaciones que afectan directamente a la población.



Con esta reducción, Álvaro Obregón se colocó por encima de Gustavo A. Madero, que registró una disminución de 29%, y solo por debajo de Cuajimalpa de Morelos, donde la baja fue de 35%.



Para la Copa Mundial de la FIFA 2026, el alcalde Javier López Casarín señaló que su gobierno seguirá fortaleciendo las medidas de seguridad para mantener la tranquilidad tanto de las personas que viven en la alcaldía como de quienes lleguen a la visiten durante el evento deportivo.