Realiza Semujeres “Conversatorio 8M poderosas” en las 16 alcaldías

-Mujeres líderes de su comunidad platicaron de los retos y estrategias para alcanzar los derechos de las mujeres.

Como parte de la conmemoración del 8M, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México realizó de manera simultánea en todas las alcaldías el Conversatorio Poderosas, donde mujeres líderes en sus comunidades conversaron sobre los retos y estrategias para alcanzar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.



En la Unidad Territorial de Atención y Prevención de la Violencia de Género Siempre Viva Cuajimalpa, la secretaria de las Mujeres, Daptnhe Cuevas Ortiz, destacó que en los conversatorios “se honra a las mujeres poderosas de la ciudad. La capacidad de la fuerza de las mujeres se potencia cuando nos reconocemos todas con nuestras capacidades y aportes”.



Ante un nutrido grupo de mujeres, Cuevas Ortiz se dijo muy contenta porque estas actividades se hayan realizado en toda la ciudad, se trata de espacios de conversación para inspirar a las mujeres y reconocernos, vernos en ese espejo de decir: el liderazgo asusta, siempre da miedo ser la que levanta la voz, la que encabeza el grupo, la que tiene una tarea específica en una colectividad pero justo porque lo hemos hecho bien es porque hemos venido transformado, de a poquito, esta sociedad a la que todavía le falta que la cambiemos más, así que ninguna se canse porque todas tenemos un papel central en la mejora de la vida de las mujeres.



En los conversatorios participaron destacadas luchadoras sociales, activistas, defensoras de los derechos humanos, líderes comunitarias, feministas, académicas, expertas en perspectivas de género.



Cuevas Ortiz destacó que los conversatorios fueron espacios donde se escuchó a cada una de las mujeres: “Hablaron de sus capacidades, de sus potencialidades y su derecho a que su vida sea cada vez más libre y plena”.