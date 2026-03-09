Reafirma Ana Muñiz Neyra compromiso para erradicación de la violencia contra las mujeres

-Reporta avances del Modelo ¡AHORA!; bajan 37% los índices de violencia de género en el municipio.

Durante las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer, el Gobierno Municipal de San Mateo Atenco, encabezado por la presidenta Ana Muñiz Neyra, reafirmó su compromiso de impulsar la igualdad sustantiva, proteger la vida y la dignidad de niñas y mujeres, y asegurar su acceso a la justicia.



Fue durante un encuentro realizado en el Teatro Sor Juana Inés de la Cruz, donde Muñiz Neyra subrayó que este día no es solo una fecha en el calendario; es un recordatorio del compromiso que asumimos como gobierno para hacer de la perspectiva de género una hoja de ruta para impulsar el desarrollo real de la sociedad atenquense.



Reconoció que promover el adelanto de las mujeres significa impulsar el desarrollo de todo el municipio.



Señaló que este modelo incluye operativos comunitarios realizados en más de 500 puntos del municipio, el Semáforo ¡AHORA!, la Unidad Municipal de Primera Intervención en Delitos de Género, así como la Alerta ¡AHORA!, el dispositivo de geolocalización conectado al Centro de Mando C4 que permite brindar protección inmediata a personas con medidas de protección.



Informó que al menos 385 mujeres han sido beneficiadas con el dispositivo de alertamiento, de las cuales 223 cuentan actualmente con el sistema activo, además de que el gobierno municipal ha brindado atención psicológica, jurídica y acompañamiento para la presentación de denuncias y canalización a refugios cuando ha sido necesario.



Gracias a estas acciones y al trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales, San Mateo Atenco ha logrado reducir en 37% los índices de violencia de género, informó Ana Muñiz.



Como parte de las conmemoraciones se inauguraron en la Plaza Juárez la Jornada de Servicios Mujeres por la Paz, donde diversas instituciones instalaron módulos para brindar asesoría jurídica, servicios de salud, orientación psicológica, atención a víctimas de violencia de género y programas de bienestar y desarrollo económico.



Muñiz Neyra reiteró que su gobierno continuará trabajando para consolidar políticas públicas que garanticen la igualdad y una vida libre de violencia para todas.