EDOMÉX DESAZOLVA 240 KILÓMETROS DE DRENAJE PARA PREVENIR INUNDACIONES

El Gobierno del Estado de México informó que, como parte de las acciones preventivas para reducir riesgos de inundaciones, se realizaron trabajos de desazolve en 240 kilómetros de redes de drenaje, una distancia equivalente al trayecto entre Toluca y Morelia, informó la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM).

Las labores se llevaron a cabo entre noviembre de 2025 y febrero de 2026, periodo en el que se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento en infraestructura hidráulica ubicada en 384 comunidades de 76 municipios del territorio mexiquense.

Como resultado de estos trabajos, la CAEM retiró 52 mil 322 metros cúbicos de azolve, además de limpiar 848 fosas sépticas y 51 cárcamos, instalaciones clave para el adecuado desalojo de aguas residuales y pluviales en distintas regiones de la entidad.

Durante las jornadas de mantenimiento también se retiraron 280 toneladas de basura y materiales que obstruían el flujo del agua en las redes de drenaje, lo que contribuye a mejorar el funcionamiento del sistema de saneamiento y a prevenir encharcamientos durante la temporada de lluvias.

Autoridades estatales señalaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para fortalecer la infraestructura hidráulica, proteger la salud pública y reducir afectaciones por lluvias, además de mantener en mejores condiciones los sistemas de drenaje en el Estado de México.