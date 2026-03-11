Sheinbaum recibe a 100 CEOs de empresas nórdicas

-Durante la reunión abrió el diálogo para lograr nuevas inversiones en México.

En un hecho inédito, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en Palacio Nacional a una delegación de más de 100 directores y directoras ejecutivos de empresas provenientes de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, encabezada por el influyente Grupo Wallenberg.



Durante el encuentro, la presidenta Sheinbaum reiteró que México mantiene abiertas sus puertas a la inversión extranjera, destacando oportunidades en sectores como el energético, farmacéutico, agroindustrial y de telecomunicaciones.



Entre las compañías participantes destacaron nombres de talla mundial como ABB, Aker, AstraZeneca, Ericsson, Lego, Maersk, Nokia, Novo Nordisk, Vestas y Volvo, todas con presencia global y operaciones en México.



El Grupo Wallenberg, considerado uno de los principales conglomerados empresariales de Europa, mantiene inversiones estratégicas en sectores como telecomunicaciones, tecnología, industria, manufactura y ciencias de la vida. A través de su banco Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) y de su firma de inversión Investor AB, el grupo participa en empresas que generan ingresos superiores a 385 mil millones de dólares, emplean a 1.5 millones de personas y operan en 180 países.



La visita representa la primera misión empresarial nórdica de esta magnitud en México, lo que marca un hito en las relaciones económicas bilaterales.



Por su parte, Marcus Wallenberg, presidente de SEB, subrayó que ya se han anunciado múltiples inversiones nórdicas en el país, alineadas con el Plan México, y reafirmó el compromiso de fortalecer la presencia de estas compañías en el largo plazo. El diálogo fue moderado por el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.



La reunión no solo refuerza los vínculos económicos entre México y los países nórdicos, sino que también abre la puerta a nuevas alianzas en innovación, sostenibilidad y desarrollo tecnológico. Para la administración federal, este acercamiento representa una oportunidad de atraer capital, generar empleos y consolidar al país como un socio estratégico en la región.