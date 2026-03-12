ROBO DE AUTO A MANO ARMADA EN CUAUTITLÁN IZCALLI QUEDA CAPTADO EN VIDEO

Un hombre y una mujer fueron captados mientras despojaban de su vehículo a una mujer en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, en un hecho que ocurrió en cuestión de segundos.

En las imágenes difundidas se observa cómo el sujeto amenaza a la víctima con una pistola, obligándola a entregarle las llaves del automóvil mientras su cómplice permanece cerca para facilitar la huida.

Tras obtener el vehículo, ambos sospechosos abordan la unidad y se retiran rápidamente del lugar, dejando a la conductora en la vía pública.

El caso generó preocupación entre vecinos de la zona, quienes solicitaron mayor vigilancia y presencia de autoridades para prevenir este tipo de delitos.