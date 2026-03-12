Sheinbaum descarta riesgo significativo de ataque durante el Mundial de Futbol

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el riesgo de que ocurra un ataque durante el Mundial de Futbol es “muy, muy, muy bajo”, al referirse a la seguridad del país rumbo a este evento internacional que México organizará junto con Estados Unidos y Canadá.

Durante sus declaraciones, la mandataria explicó que México mantiene una postura de paz en el escenario internacional y que no está involucrado en el conflicto relacionado con Irán, por lo que el escenario de una amenaza directa se considera poco probable.

Sheinbaum señaló que el gobierno federal mantiene coordinación con distintas instituciones para garantizar condiciones de seguridad adecuadas durante eventos de gran magnitud, como será la Copa Mundial.

Asimismo, destacó que el país cuenta con experiencia en la organización de eventos internacionales y que se realizan acciones preventivas para asegurar el desarrollo normal de las actividades relacionadas con el torneo.

La presidenta reiteró que, con base en los análisis disponibles, el nivel de riesgo es bajo y que México continuará trabajando para ofrecer un entorno seguro a visitantes y aficionados durante el Mundial.