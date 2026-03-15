AGUASCALIENTES | EJECUTAN A UN HOMBRE EN LA RODOLFO LANDEROS

La revisión del T-MEC podría afectar las perspectivas de crecimiento para este año en curso, señaló el Banco de México. El Banco …
-El modelo ha atendido a 446 mil 438 mujeres y ha ofrecido 930 mil 697 servicios La secretaria de las Mujeres, Citlalli …
-Con este plan se estima un ahorro aproximado de 4 mil mdp que se destinarán directamente a los estados y municipios La …
-Destacó que este encuentro permitirá dialogar e intercambiar experiencias entre las y los magistrados y juezas y jueces del país. “En Quintana …
-La mandataria firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno capitalino y la Unicef para proteger los derechos de las infancias. La …
-El canje de armas se realiza a cambio de un apoyo económico que las personas pueden utilizar libremente para atender sus gustos …
-La rectora destacó que las instituciones de educación superior pueden hacer efectivo el derecho al conocimiento para todas y todos. El llamado …
-Destaca la Fiscalía mexiquense una tendencia a la baja de este ilícito; en 2025 cerró con una disminución del 37% en comparación …
-Opinó que algunos partidos aliados de Morena estarían cometiendo un error al oponerse a la iniciativa. Para el secretario general de Gobierno …
-Durante el 12º Foro Regional de Agave y Mezcal Mexiquense, especialistas, productores y autoridades analizaron los desafíos y oportunidades. En el municipio …
-Destaca también la disminución del 72.7% en robo de vehículo, resultado del trabajo coordinado y los operativos permanentes. El alcalde Ricardo Moreno …
-Recibió el municipio el reconocimiento de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal por transparencia y eficiencia. Como resultado de una gestión basada …
-El municipio ha implementado políticas transversales que garantizan derechos, seguridad y autonomía económica para las mujeres. Con la convicción de construir un …
-El mexicano señala que se siente apreciado, por lo que trabajará para que el equipo muestre progreso a lo largo de la …
-La secuela de la cinta será nuevamente dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Netflix lo hizo de nuevo, confirma la producción …
-Señalaron la importancia de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. En el marco …
-Somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México llega con poder …
-Morena no logró reunir el respaldo necesario de otras fuerzas políticas para aprobar la reforma. La reforma electoral impulsada por la presidenta …
-Nuevo León un gobierno proempresa; cuenta con la industria, el talento, la infraestructura, luz, agua y seguridad necesarios para las inversiones . …
-La CDMX avanza en la construcción de una ciudad feminista con políticas orientadas a garantizar la igualdad y ejercicio de los derechos …
-Los trabajos de mejora de la infraestructura seguirán permanentemente tras el término del Mundial. La alcaldía Coyoacán realiza trabajos de mantenimiento y …
-La empresa instalará una nueva planta armadora en Toluca, cuyo proyecto generará 2 mil 500 empleos directos y 6 mil indirectos.-Edoméx se …
Sugiere mantenerse hidratado y evitar pasar mucho tiempo bajo los rayos directos del sol; si presenta malestar, acudir al médico de inmediato. …
Refrenda su compromiso de un gobierno abierto que escucha y atiende las demandas de las mujeres. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció …
-Se busca fortalecer la vida universitaria a través de la construcción de comunidades más conscientes. Con el objetivo de fomentar un desarrollo …
-Es eficiencia financiera del Gobierno local clave para reducir el plazo de pago El alcalde Ricardo Moreno liquidó en tiempo récord el …
-Se rehabilitaron canchas, juegos infantiles y se instalaron luminarias para recuperar el espacio público. Con el firme compromiso de dignificar los espacios …
-La obra beneficiará directamente a niñas, niños y jóvenes de la zona de la montaña. Con el objetivo de dignificar los espacios …
-La novena mexicana se jugaba todo para poder clasificar a los cuartos, pero no le alcanzó ante Vinnie Pasquiantino. Llegó a su …
-Miley Cyrus presentó el tráiler por el 20º aniversario de la icónica serie. Miley Cyrus volverá a la pantalla interpretando a Hannah …
-Desde su implementación se han recibido 161 mil 112 llamadas al número 089; el 88.7% fueron extorsiones no consumadas. El secretario de …
-Se construirán, ampliarán y rehabilitarán planteles de bachillerato para que 200 mil estudiantes tengan un lugar este año. Por instrucciones de la …
-El Premio a la Innovación Mexicana vinculará a las comunidades científica, tecnológica y empresarial con la comunidad El InnovaFest 2026 es un …
-Esta iniciativa se impulsa con una inversión de 30 millones de pesos. La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la presentación de …
-Anunció que se exhortará a las alcaldías a fortalecer los mecanismos de supervisión y de vigilancia de las demoliciones La Jefa de …
-Las agresiones con piedras contra automovilistas habían sido reportadas por vecinos y conductores que circulan por la zona. La Alcaldía Cuauhtémoc retiró …
-La rectora encabezó la entrega de la Presea FAAPAUAEM a la Mujer Académica Universitaria 2026 a destacadas académicas. “Nos tomó 200 años …
-La entidad redujo 39% este delito en el primer bimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El Estado de …
-De acuerdo con lo reportado, más de 1.8 millones de contribuyentes cumplieron con sus obligaciones vehiculares durante enero y febrero. El Gobierno …
-Pulido Gómez advirtió que, para las mujeres que participan en la vida pública, el abuso digital se ha convertido en un mecanismo …