TIJUANA | INCENDIO DE DOS DOMICILIOS EN LA COLONIA BUENOS AIRES NORTE

-Estas acciones se realizan con el objetivo de mantener y ampliar la cooperación internacional en materia de seguridad. El titular de la …
-La semana pasada, Ebrard afirmó que México llegaría con poder de negociación a la revisión del T-MEC. El secretario de Economía mexicano, …
El Viaducto consta de 11.4 kilómetros y su construcción contempló una inversión de 14 mil mdp y la creación de 6440 empleos …
-El equipo de última generación con tecnología de 32 cortes y visión 3D permitirá tratamientos más precisos contra el cáncer. La instalación …
-Se busca realizar en CDMX durante 2026 y 2027 un total de un millón de mastografías. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada …
-El Gobierno de Luis Mendoza ha reiterado que el deporte es una parte fundamental de la vida comunitaria en Benito Juárez. Como …
-Reconoció el trabajo de Ricardo Moreno Bastida por reuniones de seguridad con municipios vecinos para fortalecer la estrategia metropolitana. El secretario general …
-Con una inversión de 6.4 mdp se brindará un paso seguro sobre el canal de La Compañía para más de 25 mil …
-Las ferias se realizarán en los municipios de Valle de Chalco, Lerma, Tepotzotlán y Tenango del Valle. Con el objetivo de acercar …
-La rectora y la presidenta nacional de CANACINTRA destacaron su aportación a la formación de profesionales y al desarrollo del país. Con …
-Del 17 al 22 de marzo, el corazón de la capital se llenará de música, danza, teatro y exposiciones con entrada libre. …
-Destacó la importancia de la colaboración interinstitucional para dar cumplimiento al Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad. …
-La exposición y venta de calzado artesanal llega a Huixquilucan y estará disponible en la explanada hasta el próximo domingo 22 de …
-Además sufrirá el veto de fichajes en la Premier League por infringir normas financieras. El equipo Chelsea recibió multas por un total …
-La cantante dejó al público con un grato sabor de boca después de la interpretación del clásico de Rocío Dúrcal. La cantante …
La revisión del T-MEC podría afectar las perspectivas de crecimiento para este año en curso, señaló el Banco de México. El Banco …
-El modelo ha atendido a 446 mil 438 mujeres y ha ofrecido 930 mil 697 servicios La secretaria de las Mujeres, Citlalli …
-Con este plan se estima un ahorro aproximado de 4 mil mdp que se destinarán directamente a los estados y municipios La …
-Destacó que este encuentro permitirá dialogar e intercambiar experiencias entre las y los magistrados y juezas y jueces del país. “En Quintana …
-La mandataria firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno capitalino y la Unicef para proteger los derechos de las infancias. La …
-El canje de armas se realiza a cambio de un apoyo económico que las personas pueden utilizar libremente para atender sus gustos …
-La rectora destacó que las instituciones de educación superior pueden hacer efectivo el derecho al conocimiento para todas y todos. El llamado …
-Destaca la Fiscalía mexiquense una tendencia a la baja de este ilícito; en 2025 cerró con una disminución del 37% en comparación …
-Opinó que algunos partidos aliados de Morena estarían cometiendo un error al oponerse a la iniciativa. Para el secretario general de Gobierno …
-Durante el 12º Foro Regional de Agave y Mezcal Mexiquense, especialistas, productores y autoridades analizaron los desafíos y oportunidades. En el municipio …
-Destaca también la disminución del 72.7% en robo de vehículo, resultado del trabajo coordinado y los operativos permanentes. El alcalde Ricardo Moreno …
-Recibió el municipio el reconocimiento de la Guía Consultiva de Desempeño Municipal por transparencia y eficiencia. Como resultado de una gestión basada …
-El municipio ha implementado políticas transversales que garantizan derechos, seguridad y autonomía económica para las mujeres. Con la convicción de construir un …
-El mexicano señala que se siente apreciado, por lo que trabajará para que el equipo muestre progreso a lo largo de la …
-La secuela de la cinta será nuevamente dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans. Netflix lo hizo de nuevo, confirma la producción …
-Señalaron la importancia de mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro. En el marco …
-Somos un país poderoso, prudente, pero tenemos poder de negociación. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que México llega con poder …
-Morena no logró reunir el respaldo necesario de otras fuerzas políticas para aprobar la reforma. La reforma electoral impulsada por la presidenta …
-Nuevo León un gobierno proempresa; cuenta con la industria, el talento, la infraestructura, luz, agua y seguridad necesarios para las inversiones . …
-La CDMX avanza en la construcción de una ciudad feminista con políticas orientadas a garantizar la igualdad y ejercicio de los derechos …
-Los trabajos de mejora de la infraestructura seguirán permanentemente tras el término del Mundial. La alcaldía Coyoacán realiza trabajos de mantenimiento y …
-La empresa instalará una nueva planta armadora en Toluca, cuyo proyecto generará 2 mil 500 empleos directos y 6 mil indirectos.-Edoméx se …
Sugiere mantenerse hidratado y evitar pasar mucho tiempo bajo los rayos directos del sol; si presenta malestar, acudir al médico de inmediato. …
Refrenda su compromiso de un gobierno abierto que escucha y atiende las demandas de las mujeres. La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció …
-Se busca fortalecer la vida universitaria a través de la construcción de comunidades más conscientes. Con el objetivo de fomentar un desarrollo …