PES, Fuerza por México y RSP pierden su registro

Los partidos obtuvieron un porcentaje menor al 3% en las elecciones para diputaciones federales.

Los partidos Fuerza por México, Encuentro Solidario (PES) y Redes Sociales Progresistas (RSP) obtuvieron su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) el 14 de octubre de 2020 y todo indica que se despedirán al no alcanzar el techo establecido por las autoridades electorales.

De acuerdo con el conteo rápido del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), estos tres partidos no obtuvieron o rebasaron el 3% de la votación para conservar el registro establecido por el INE, por lo que perderán los derechos y prerrogativas establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Tras su registro el año pasado, a estos tres partidos les dieron 485.9 millones de pesos de prerrogativas.

En el caso del PES, esta sería la segunda vez que lo perdería. Le pasó lo mismo en la elección presidencial del 1 de julio de 2018, en la que con el nombre Encuentro Social obtuvo entre el 2.7% al 3% de la Estimación de Votación por Partido Político.

Fuerza por México, el partido del líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) y senador por Morena, Pedro Haces Barba, y Gerardo Islas Maldonado, obtuvo entre 2.6 y 2.8% de la votación.

Redes Sociales Progresistas, vinculado a Elba Esther Gordillo y al magisterio ganaron del 1.8 al 2% de la votación.

La pérdida del registro no tiene relación con los candidatos que hayan ganado en alguna elección en la Cámara de Diputados, según el principio de mayoría relativa.

En caso de no tener partido se podrían unir a un grupo parlamentario o ser independientes. Incluso podrían crear su propia bancada si forman un grupo de, al menos, 5 integrantes, pero no recibirán dinero del erario.

Mientras tanto, los partidos del Trabajo y de la Revolución Democrática están en la línea, pues el primero obtuvo entre el 3.1 y el 3.5% y el segundo, entre 3.5 y 3.9% de la votación, pese a haber hecho alianzas electorales.

De acuerdo con el artículo 94 de la Ley Federal de Partidos Políticos, la pérdida del registro se da si el partido no consigue dicho porcentaje en “elecciones federales ordinarias para diputados, senadores o presidente de los Estados Unidos Mexicanos”.