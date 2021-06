“Nosotros no somos represores, no soy Díaz Ordaz”, dice AMLO sobre normalistas

El presidente señaló que se privilegiará el diálogo con los normalistas para atender sus demandas, asegurando que el dinero sí se otorga, pero no llega a los planteles.

Ante el conflicto que existe en diversas normales rurales en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá represión y se buscará entablar el diálogo para que se hagan manifestaciones pacíficas.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario puntualizó que su gobierno sigue apoyando a las normales rurales pero se necesita “poner orden”, pues los recursos se han otorgado, pero por alguna razón terminan por no llegar a las escuelas.

Así mismo dijo que no se les reprimirá e intentará que no se den más escenarios como los que se vieron en Chiapas en días pasados donde los policías reprimieron las protestas.

“Voy a hablar con ellos y con toda claridad y vamos a hablar también de la vía pacífica para protestar, nosotros no somos represores, yo no soy Díaz Ordaz, vamos a entendernos bien, pero no a los cacicazgos, nadie debe de abusar en ningún lugar”, indicó haciendo referencia al trágico episodio ocurrido en 1968.

Según el mandatario, los que tienen el manejo de las escuelas normales han llegado a obligar a los alumnos a tener conductas antisociales para tener el derecho al comedor y para tener la posibilidad de estudiar.