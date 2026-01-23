Mando Unificado Oriente ha realizado más de 156 mil operativos en Edoméx

-Esta estrategia tiene avances significativos en la reducción de delitos de alto impacto en 15 municipios clave de la región oriente del territorio estatal.

Como resultado del Mando Unificado Zona Oriente, estrategia de seguridad instruida por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora del Estado de México, Maestra Delfina Gómez Álvarez, del 25 de marzo de 2025 al 18 de enero del año en curso se han realizado 156 mil 991 operativos.



Como resultado, se ha detenido a 21 mil 692 personas por diferentes delitos, de las cuales 19 mil 597 fueron hombres y dos mil 95 mujeres.



Los despliegues estratégicos basados en inteligencia se realizan en coordinación con los tres órdenes de gobierno y tienen el objetivo de combatir la incidencia delictiva en los municipios prioritarios de esta región.



En el periodo ya mencionado, se recuperaron 12 mil 140 vehículos, de los cuales tres mil 994 contaban con reporte de robo; en el tema de transporte de carga se recuperaron mil 86 unidades de ellas, 397 con ficha de hurto; además, mercancía con un valor aproximado de 74 millones 505 mil 907 pesos, y 48 millones 325 mil 48 en dinero en efectivo.



Durante la implementación operativa se aseguraron 63 armas largas, 586 cortas, mil 437 blancas, 281 hechizas, 463 cargadores y 5 mil 785 cartuchos; así mismo se aseguraron posibles sustancias prohibidas como marihuana, cocaína, pastillas de anfetaminas y metanfetaminas, además de droga conocida como cristal. Cabe mencionar que también se localizó y desmanteló un laboratorio, al parecer utilizado para la producción de droga.



En coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se han efectuado 350 órdenes de aprehensión; así mismo, nueve tomas clandestinas de hidrocarburos o ductos fueron localizadas y clausuradas. Por último, en conjunto con el Gobierno Federal, se aseguraron 300 mil 690 litros de hidrocarburo.



Las demarcaciones que forman parte de esta estrategia de seguridad son Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Texcoco, Tlalnepantla, Valle de Chalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Tultitlán y Coacalco.