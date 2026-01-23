Se llevará a cabo la 53ª Feria de la Alegría y el Amaranto en Tulyehualco

-Es una de las ferias más representativas del turismo y la cocina comunitaria de la capital del país.

La celebración de la 53.ª edición de la Feria de la Alegría y el Amaranto se llevará a cabo del 31 de enero hasta el próximo 15 de febrero, en Tulyehualco, alcaldía Xochimilco, donde se prevé la visita de un millón de personas y una derrama económica entre 7 y 8 millones de pesos, afirmaron los organizadores de la Feria, Julio César Rojas y Mateo Mendoza, presidente y tesorero, respectivamente.



Al dar a conocer los pormenores de la feria, los dos organizadores dijeron que el acceso es gratuito y dieron a conocer que también habrá actividades culturales e invitaron a la visita al Museo Quirino Mendoza.



Acompañados por Jorge Guerrero Carrasco, Director General de Servicios al Turismo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, quien llevó la representación de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero dijo que esta feria es de las más representativas del turismo y de la cocina comunitaria de la capital del país, porque además convoca historia y tradición, al ser una de las más longevas.



En conferencia de prensa, Jorge Guerrero dijo que a la Ciudad de México le interesa promover un turismo sustentable, que tenga aprecio por las costumbres, las artesanías, historia, tradiciones y gastronomía de la capital del país, así como por el entorno de preservación ambiental.



Destacó la importancia de la capital del país, al señalar que más del 60 por ciento de su territorio es zona rural y gran parte de este territorio es zona de conservación ecológica, donde se alimentan los mantos freáticos, se genera oxígeno y se producen flores y hortalizas que son la materia prima para las comidas de los capitalinos.



Durante la conferencia también estuvo presente María del Carmen Piña Martínez, directora de Pueblos y Barrios Originarios, de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México, quien subrayó el valor nutrimental de la producción que los productores de Tulyehualco han dado al amaranto y al olivo que, dijo, mucho bien haría en la alimentación de la población escolar, de todos los niveles.



En ese sentido, señaló que el olivo producido en esa demarcación representa la paciencia y el amaranto todo lo que tiene que ver con nuestras raíces prehispánicas. Y la Feria de la Alegría y el Olivo, dijo, significa también buena alimentación, un aspecto muy importante para la salud en un contexto como el actual en el que la población mexicana ve deteriorada su calidad de vida por el consumo excesivo de azúcares.



Finalmente, Julio César Rojas, presidente de la Feria de la Alegría y el Olivo, precisó que habrá entre 80 y 90 puestos de exposición y venta de productores y transformadores de amaranto, que no sólo son dulces, sino también alimentos cotidianos que, remarcó, refuerzan y enriquecen la nutrición.