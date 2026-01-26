CELe UAEMéx amplía inscripciones para cursos de idiomas del semestre 2026 A

-Ante la alta demanda, extendió el periodo de inscripción y reinscripción hasta el 2 de febrero.

Ante el alto interés de la comunidad universitaria y del público en general, el Centro de Enseñanza de Lenguas (CELe) de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) amplió las fechas de inscripción y reinscripción a sus cursos de idiomas hasta el 2 de febrero.



La subdirectora académica del CELe UAEMéx, Elizabeth Martínez Pérez, informó que durante el semestre 2026 A se ofertarán inglés, francés, alemán, italiano, ruso, portugués, chino mandarín y japonés. Además, en este periodo también se impartirán náhuatl y otomí.



Martínez Pérez explicó que la ampliación aplica tanto para nuevo ingreso como para reinscripción, por lo que recomendó a las personas interesadas acudir a las instalaciones del CELe o consultar sus redes sociales, donde podrán encontrar los enlaces de registro.



Asimismo, señaló que quienes cuenten con conocimientos previos de algún idioma pueden presentar un examen de ubicación, con el objetivo de no iniciar desde el nivel básico.



En cuanto a los costos, detalló que para quienes ingresan por primera vez se realiza un cobro de 450 pesos por concepto de preinscripción. Posteriormente, y dependiendo de si se trata de exalumnos de la UAEMéx, alumnado irregular del CELe o de una escuela incorporada, el costo del semestre es de tres mil pesos.



Para el estudiantado inscrito en facultades, planteles de la Escuela Preparatoria, centros universitarios, unidades académicas profesionales e instituciones públicas con convenio la cuota es de mil 700 pesos para el primer idioma y tres mil pesos a partir del segundo.



La subdirectora académica añadió que, una vez concluido el proceso de inscripción o reinscripción, el área de Control Escolar enviará vía correo electrónico la información correspondiente a horarios, modalidades y sedes.



El semestre 2026 A dará inicio de la siguiente manera: cursos de viernes, el 13 de febrero; sabatinos, el 14 de febrero; lunes y miércoles, el 16 de febrero, y martes y jueves, el 17 de febrero.



Finalmente, Elizabeth Martínez Pérez invitó a la comunidad universitaria y al público en general a acercarse a las instalaciones del CELe ubicadas en Ciudad Universitaria y en el CELe “Flor de María Reyes de Molina”, en Rafael M. Hidalgo, así como a consultar el sitio web



https://sevepe.uaemex.mx/ y las redes sociales del CELe PGC UAEMéx para mayor información.