Arranca en Toluca la Escuela Municipal de Emprendimiento: Ricardo Moreno

-Más de 2,400 personas escucharon a Rodrigo Herrera Aspra en el inicio de la EMET, un proyecto con formación y acompañamiento para emprender.

El alcalde Ricardo Moreno dio un paso histórico en el fortalecimiento de la economía local con el inicio oficial de la Escuela Municipal de Emprendimiento (EMET), iniciativa que apuesta por el talento, la creatividad y el esfuerzo de las y los emprendedores toluqueños, quienes serán testigos de la consolidación de un modelo educativo que impulsa una economía incluyente, innovadora y con visión al futuro.



Junto a Rodrigo Herrera Aspra, fundador y presidente del Consejo Administrativo de Genomma Lab, el Presidente Municipal subrayó que el emprendimiento es un motor esencial para generar empleo digno, multiplicar oportunidades y construir prosperidad compartida; por ello, los alumnos de la EMET cumplirán 120 horas de formación integral con acompañamiento personalizado para el acceso a financiamiento, así como asesorías para montar su negocio y el registro de marca.



Detalló que esta capacitación tiene validez oficial de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y certificación del Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER); además, se impartirá en modalidad virtual para fortalecer así ideas, consolidar proyectos y aumentar la permanencia de las empresas, ante el reto de que ocho de cada 10 negocios en México cierran antes de cumplir dos años.



Acompañado por el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Francisco Cervantes Díaz, la presidenta del DIF Toluca, Rocío Pegueros, la secretaria de Desarrollo Económico Estatal, Laura González Hernández, el alcalde reconoció el esfuerzo de las instituciones académicas y del sector productivo que se sumaron a esta iniciativa, así como a la directora general de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel, cuyas acciones permiten materializar esta nueva política pública.



Por su parte, González Hernández destacó la importancia del emprendimiento y la colaboración entre los órdenes de gobierno y los empresarios para impulsar el progreso económico local, pues, dijo, Toluca tiene un gran potencial para el crecimiento financiero e invitó a los presentes a formalizar sus sueños y confiar en su potencial.



Como padrino de la primera generación de la EMET, Rodrigo Herrera Aspra, compartió su experiencia y visión ante más de dos mil 400 asistentes, con una ponencia en la que habló sobre los retos de emprender y el miedo al fracaso durante este proceso.



Durante la charla, Herrera Aspra respondió las dudas de los asistentes sobre cómo emprender y no morir en el proceso, cómo enfrentar los riesgos que conlleva y cómo es necesario evolucionar para continuar desarrollándose y potencializar sus talentos.



Finalmente el Presidente Municipal informó que la plataforma de inscripción para la EMET seguirá abierta hasta el próximo sábado para que las y los emprendedores puedan ser parte de la primera generación.