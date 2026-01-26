Instala alcaldía Cuauhtémoc “Punto Violeta” en funeraria

-Autoridades llevaron a cabo la capacitación al personal en temas de violencia de género.

Como parte de la estrategia integral para prevenir, atender y combatir la violencia de género, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, de la Alcaldía Cuauhtémoc, llevó a cabo la instalación de un nuevo Punto Violeta en la Funeraria Gayosso, ubicada en la colonia San Rafael.



En el establecimiento personal de la Dirección de Equidad de Género e Igualdad Sustantiva de la Alcaldía Cuauhtémoc, capacitó a los trabajadores del negocio para actuar de manera correcta ante situaciones de violencia contra mujeres y niñas.



Los Puntos Violetas son espacios seguros de atención, orientación y activación de la estrategia Reacción Violeta, resultado de la colaboración entre la Alcaldía Cuauhtémoc y el sector privado, con el objetivo de fortalecer la red de protección y respuesta inmediata ante situaciones de violencia de género.



Con esta nueva instalación, la Alcaldía Cuauhtémoc alcanza casi 400 Puntos Violeta en la demarcación, consolidando una red de espacios seguros y sumando a establecimientos del sector privado como aliados estratégicos para acercar la protección y la orientación a las mujeres en contextos cotidianos y de alta sensibilidad.



La Alcaldía Cuauhtémoc refrenda que continúa trabajando en la prevención, la articulación intersectorial y la construcción de entornos seguros, reafirmando su compromiso con las mujeres que habitan y transitan el territorio.