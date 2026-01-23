Impulsa Álvaro Obregón Clúster Universitario como motor de innovación

-La alcaldía recibe diariamente a más de 70 mil estudiantes y docentes, señaló López Casarín

La Alcaldía Álvaro Obregón recibe diariamente a más de 70 mil estudiantes y docentes, lo que fortalece la academia y debe convertirse en un motor de transformación territorial, afirmó Javier López Casarín.



Convocó a consolidar al Clúster Universitario de Alto Nivel como un referente nacional de conocimiento, educación y atracción de talento, capaz de impulsar políticas públicas que transformen la realidad de las personas y posicionen a Álvaro Obregón como el epicentro educativo y de innovación social del país.



La demarcación realizó la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Clúster Universitario de Alto Nivel, un espacio de colaboración interinstitucional que fortalece a la demarcación como polo estratégico de conocimiento, innovación y desarrollo de proyectos académicos, científicos y tecnológicos con impacto territorial y visión de país.



El encuentro se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, donde se formalizaron acuerdos clave como la firma del Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Guadalajara y un Convenio Específico de Membresía con la Red City Science Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).



Estas acciones posicionan a Álvaro Obregón dentro de redes internacionales de investigación y ciencia urbana orientadas a generar soluciones aplicadas para los retos de la ciudad.



Javier López Casarín afirmó: “Ver al Clúster Universitario de Alto Nivel como un referente de conocimiento y educación implica también reconocer su capacidad para identificar talento, generar planteamientos innovadores y proponer nuevas formas de atender las agendas que nuestro país ha tenido pendientes durante años”.



En el encuentro, se destacó la importancia de que el Clúster no sea únicamente un espacio de diálogo, sino un mecanismo efectivo para traducir el conocimiento en acciones concretas.



En su participación, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), Pedro Moctezuma Barragán, subrayó que: “el futuro de nuestro país se definirá a través de ciudades que no le den la espalda a la naturaleza, que fortalezcan la construcción comunitaria y que sepan aprovechar su potencial de progreso. Ese equilibrio será clave para enfrentar los desafíos de los próximos años”.