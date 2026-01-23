Impulsa Álvaro Obregón Clúster Universitario como motor de innovación

-La alcaldía recibe diariamente a más de 70 mil estudiantes y docentes, señaló López Casarín

La Alcaldía Álvaro Obregón recibe diariamente a más de 70 mil estudiantes y docentes, lo que fortalece la academia y debe convertirse en un motor de transformación territorial, afirmó Javier López Casarín.

Convocó a consolidar al Clúster Universitario de Alto Nivel como un referente nacional de conocimiento, educación y atracción de talento, capaz de impulsar políticas públicas que transformen la realidad de las personas y posicionen a Álvaro Obregón como el epicentro educativo y de innovación social del país.

La demarcación realizó la Segunda Sesión Ordinaria 2026 del Clúster Universitario de Alto Nivel, un espacio de colaboración interinstitucional que fortalece a la demarcación como polo estratégico de conocimiento, innovación y desarrollo de proyectos académicos, científicos y tecnológicos con impacto territorial y visión de país.

El encuentro se llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, donde se formalizaron acuerdos clave como la firma del Convenio Marco de Colaboración con la Universidad de Guadalajara y un Convenio Específico de Membresía con la Red City Science Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Estas acciones posicionan a Álvaro Obregón dentro de redes internacionales de investigación y ciencia urbana orientadas a generar soluciones aplicadas para los retos de la ciudad.

Javier López Casarín afirmó: “Ver al Clúster Universitario de Alto Nivel como un referente de conocimiento y educación implica también reconocer su capacidad para identificar talento, generar planteamientos innovadores y proponer nuevas formas de atender las agendas que nuestro país ha tenido pendientes durante años”.

En el encuentro, se destacó la importancia de que el Clúster no sea únicamente un espacio de diálogo, sino un mecanismo efectivo para traducir el conocimiento en acciones concretas.

En su participación, el Secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), Pedro Moctezuma Barragán, subrayó que: “el futuro de nuestro país se definirá a través de ciudades que no le den la espalda a la naturaleza, que fortalezcan la construcción comunitaria y que sepan aprovechar su potencial de progreso. Ese equilibrio será clave para enfrentar los desafíos de los próximos años”.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

DESTACA GARCÍA HARFUCH DISMINUCIÓN DEL 41% EN HOMICIDIOS DOLOSOS EN PUEBLA

23 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Informó que los delitos de alto impacto se redujeron 11% en la entidad. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección …

Defensa reforzará despliegue en la frontera sur por estado de sitio en Guatemala

23 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El general secretario resaltó que hay coordinación entre las autoridades de México con Guatemala. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, …

México sufrirá por tormenta invernal y frente frío 30

23 enero, 2026
Destacado, Nacional

El riesgo de nevadas o caída de aguanieve es elevado en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. …

Destaca Tlaxcala en la Fitur 2026 con cuatro premios por turismo comunitario y sostenible

23 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La entidad fue reconocida por proyectos de turismo comunitario, rural y ambiental. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) …

Entrega Clara Brugada 20 nuevas escaleras eléctricas del Metro

23 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Dijo que el 96% de las escaleras del Metro están funcionando, y que el único problema de exclusión es que no sirvan …

Firman convenio Aspen Institute México y la alcaldía Cuauhtémoc

23 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Se busca impulsar el deporte y la actividad física en la niñez de la demarcación. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo …

Delfina Gómez entrega reconstrucción de la Avenida Miguel Hidalgo en Texcoco

23 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Esta obra, ejecutada y financiada por el Gobierno estatal, mejora la movilidad, la seguridad vial y el entorno urbano. Con una inversión …

Mando Unificado Oriente ha realizado más de 156 mil operativos en Edoméx

23 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Esta estrategia tiene avances significativos en la reducción de delitos de alto impacto en 15 municipios clave de la región oriente del …

Arrancan en Edoméx capacitaciones a operadores del transporte público

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

Con esta acción se busca la mejora de la seguridad vial, la atención y la calidad del servicio. Con el objetivo de …

Analizan en la UAEMéx el papel del café en las ruralidades del sur del Edoméx

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La Unidad Académica Profesional Tejupilco fue sede de la cuarta sesión del seminario “La vida en el centro”. En el marco de …

Arranca en Toluca la Escuela Municipal de Emprendimiento: Ricardo Moreno

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Más de 2,400 personas escucharon a Rodrigo Herrera Aspra en el inicio de la EMET, un proyecto con formación y acompañamiento para …

Presenta Isaac Montoya avances en obras, movilidad y el bienestar

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Señaló que se duplicará la obra pública en 2026, además de la rehabilitación del segundo tramo del Periférico Norte El Presidente Municipal, …

Vence México a Panamá gracias a un autogol

23 enero, 2026
Deportes, Destacado

-No convence el juego que presenta el cuadro de Aguirre. Con una Selección Mexicana con marcada base de jugadores de Chivas, el …

“Frankenstein” busca el Oscar en nueve categorías

23 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

Uno de los reconocimientos más comentados fue la nominación de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto por su papel como la …

EMPIEZA ENTREGA DE VIVIENDAS DEL INFONAVIT EN MORELIA: SHEINBAUM

22 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se entregaron 48 viviendas del desarrollo “Villas de Oriente II Fase 7” del Infonavit, un complejo de 144 viviendas de 60 metros …

México mantiene vínculos comerciales con Europa, Asia y EUA

22 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El gobierno mexicano también planea extender las relaciones comerciales a Sudamérica. El gobierno de México informó que en los próximos meses se …

Se da inicio al programa Bachetón para conservación de carreteras: SICT

22 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La SICT intervendrá este año 18 mil km de la Red Carretera Federal, generando 100 mil empleos en las cinco regiones del …

Se reúnen Tere Jiménez y Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio

22 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Vidal Llerenas subrayó la importancia de mantener un diálogo continuo y fortalecer la colaboración entre los gobiernos federal y estatal. La gobernadora …

Clara Brugada anuncia programa de iluminación en el Centro Histórico

22 enero, 2026
CDMX, Destacado

Explicó que otra parte del programa contempla el encendido artístico de 15 edificios emblemáticos. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció …

Llega a Isidro Fabela, Tlalpan, el programa “Nuestra Colonia se Transforma”

22 enero, 2026
CDMX, Destacado

-El programa se realizará los martes para ampliar el tiempo de atención en territorio La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó la …

Delfina Gómez impulsa obras de infraestructura social y educativa en San Felipe del Progreso y Atlacomulco

22 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-San Felipe del Progreso y Atlacomulco reciben inversiones que fortalecen la convivencia comunitaria y la educación La Gobernadora del Estado de México, …

Presentarán en Zacango exposición de camionetas clásicas

22 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La Exposición Nacional de Camionetas Clásicas se realizará el domingo 25 de enero. Como parte de las actividades por los 45 años …

En Edoméx se implementan clases virtuales en escuelas por bajas temperaturas

22 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Se tiene previsto que las temperaturas estén cercanas a cero grados. El gobierno del Estado de México, ante el descenso sostenido de …

UAEMéx realizará el Segundo Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte

22 enero, 2026
Destacado, Edomex

-El evento será gratuito, incluirá talleres prácticos y reunirá a expertos de Cuba, Rumania y México. La Universidad Autónoma del Estado de …

Registra Toluca incidencia delictiva más baja en una década: Ricardo Moreno

22 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La capital mexiquense presenta una reducción general de 24.97% en delitos de alto impacto. Por primera vez desde 2015, Toluca alcanzó una …

Continúa brindando resultados el Operativo Pegaso en San Mateo Atenco

22 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Durante el operativo se verifica que los motociclistas porten el casco, licencia, tarjeta de circulación y otros documentos. En el municipio de …

Ramírez Ponce se compromete a trabajar en equipo con las comunidades de Lerma

22 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Continúa fortaleciendo el trabajo conjunto con las autoridades auxiliares de diversas comunidades y colonias. El presidente municipal de Lerma, Miguel Ángel Ramírez …

Firma Cody Bellinger jugoso contrato con los Yankees

22 enero, 2026
Deportes, Destacado

El jardinero se quedará en el Bronx, convirtiéndose en pieza clave para buscar una nueva Serie Mundial. Cody Bellinger selló un contrato …

Llevará Damián Alcázar la historia del “El Mochaorejas” a una serie

22 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

Daniel Arizméndi López, nombre real del personaje, secuestró a cerca de 200 personas. El actor mexicano Damián Alcázar presentó su nuevo personaje, …

ANUNCIA SHEINBAUM INICIO DE CREDENCIALIZACIÓN DEL SERVICIO UNIVERSAL DE SALUD

21 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El objetivo es que todas y todos los mexicanos tengan su credencial del Servicio Universal de Salud. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo …

Prioridad para México conservar 30% de su territorio para 2030: Alicia Bárcena

21 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El país deberá enfocarse y centrarse en buscar soluciones naturales contra el cambio climático. Una de las prioridades que México se fijó …

México entregó 37 criminales peligrosos a EUA en tercer traslado: García Harfuch

21 enero, 2026
Destacado, Nacional

El Gobierno de México reiteró que continuará con las extradiciones y traslados internacionales como parte de la estrategia de seguridad nacional. El …

Presenta Lorena Cuéllar estrategia “Destino Tlaxcala” desde España

21 enero, 2026
Destacado, Nacional

El estado busca posicionarse como una de las principales puertas de entrada culturales a México para visitantes internacionales. Desde “Casa México” en …

Presenta Clara Brugada programa de beneficios fiscales 2026

21 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Se mantiene el programa de regularización fiscal con 100% de descuento en multas y recargos. La Jefa de Gobierno de la Ciudad …

Intercambian alcaldía Benito Juárez y Aguascalientes experiencias exitosas en materia de seguridad

21 enero, 2026
CDMX, Destacado

El encuentro se realizó en la sede de la alcaldía Benito Juárez. La gobernadora del estado de Aguascalientes, Teresa Jiménez, y el …

La seguridad y la justicia se fortalecen con la coordinación entre poderes: Delfina Gómez

21 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Señalaron que la colaboración interinstitucional se mantiene como uno de los ejes prioritarios de la actual administración estatal. La gobernadora Delfina Gómez …

“El Estado de México: Un destino hecho a mano” presente en la Fitur 2026 en Madrid, España

21 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Del 21 al 25 de enero participará con un estand para promocionar los Pueblos Mágicos, Pueblos con Encanto, las nueve rutas turísticas …

Operan en Edoméx más de 16 mil Comités de Mochila de Paz para generar entornos seguros en las escuelas

21 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La formalización de los comités representa un avance cercano al 90% respecto a la meta estatal, que es de 17,828 planteles. El …

Acompañamiento estudiantil, eje de la política educativa de la UAEMéx

21 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La Universidad Autónoma del Estado de México impulsa la Ruta Estratégica para el Acompañamiento Estudiantil: Proyecto Administrativo 2025-2029. El estudiantado es el …

Entrega Ricardo Moreno rehabilitación de calles y espacios abandonados en San Cayetano

21 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Rehabilita con mezcla asfáltica la calle José María Morelos y Pavón en favor de la comunidad. El Presidente Municipal, Ricardo Moreno, cumplió …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.