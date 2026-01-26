Advierten que utilizar QR en restaurantes podría linkear a sitios maliciosos: GN

-Este tipo de acciones se volvieron más recurrentes durante la pandemia por la COVID-19.

Emitió la Guardia Nacional una advertencia a la ciudadanía tras el aumento de fraudes relacionados con códigos QR en restaurantes y otros establecimientos. Detectaron las autoridades que los delincuentes manipulan o sustituyen los códigos QR impresos para redirigir a los comensales a sitios web maliciosos que buscan robar datos personales o infectar dispositivos móviles.



Por esta razón, las autoridades hacen un llamado a extremar precauciones antes de escanear cualquier código QR, especialmente aquellos que aparecen en menús o en mesas dentro de restaurantes.



Este tipo de acciones se volvieron más recurrentes durante la pandemia por la COVID-19; y es que la digitalización de servicios fue usada por muchos restaurantes que optaron por menús digitales a través de códigos QR para agilizar el acceso a cartas o métodos de pago.



Sin embargo, esta herramienta puede ser aprovechada por ciberdelincuentes, quienes aprovechan para redirigir a los usuarios a páginas web falsas hechas para robar información o instalar software malicioso en los dispositivos de quienes los escanean.



Estos fraudes ocurren cuando los delincuentes colocan códigos QR falsos sobre los originales o en lugares visibles de los menús o mesas, con el objetivo de que las víctimas sean llevadas a sitios web apócrifos sin saberlo. Estas páginas pueden engañar y pedir datos personales, contraseñas o incluso información bancaria.



Las autoridades insisten en la precaución y la verificación previa antes de escanear, y lo puedes hacer siguiendo estas recomendaciones:



-Verifiques la fuente y la URL que aparece al escanear un código QR antes de abrir la página.



-Comprobar que el dominio corresponda al establecimiento y no mostrar señales de phishing, como direcciones extrañas o enlaces acortados.



-Revisa físicamente si el código QR fue manipulado; por ejemplo, si hay una calcomanía sobrepuesta.



-Mantén el sistema operativo y aplicaciones de tu dispositivo móvil actualizados con antivirus para mitigar posibles riesgos.



-Prefiere el menú impreso.



-No ingreses información personal o financiera en sitios que no reconozcas o que te parezcan dudosos.



Si notas que te redirigen hacia otra página, cierra inmediatamente la web y realiza un análisis de seguridad en tu dispositivo; también cambia tus contraseñas, sobre todo si usaste alguna aplicación o sitio bancario.



En caso de ser víctima de un fraude, puedes reportar el incidente al número 088 de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional para recibir orientación y apoyo.