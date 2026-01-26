La innovación electoral fortalece la confianza y mejora las elecciones

-Durante 30 años, el IEEM ha innovado en los procesos electorales para fortalecer la confianza de la ciudadanía y mejorar la calidad de las elecciones.

La democracia se fortalece cuando cada voto cuenta y cuando las instituciones electorales se adaptan a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y normativas. En este contexto, y a 30 años de su creación, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ha evolucionado de manera constante para garantizar elecciones confiables, incluyentes y con altos estándares de certeza.

Desde 1996, el IEEM ha trabajado para que la ciudadanía mexiquense ejerza plenamente sus derechos político-electorales, mediante una institución profesional que organiza, supervisa y da legalidad a los procesos electorales. Entre sus funciones sustantivas se encuentran la organización de elecciones, la producción de documentación electoral, el escrutinio y cómputo de los resultados, la promoción del voto y la vigilancia de la autenticidad y efectividad del sufragio.

A lo largo de estas tres décadas, la innovación electoral ha sido entendida como un proceso gradual de mejora continua. El Instituto ha apostado por ajustes progresivos que fortalecen lo que ya funciona, elevan la calidad de las elecciones y preservan la confianza ciudadana. Este enfoque ha permitido modernizar procedimientos, optimizar recursos y responder con eficacia a los retos que plantea una sociedad cada vez más diversa y exigente.

Uno de los pilares de esta evolución ha sido el valor de lo local. La experiencia territorial y la capacidad de decisión en el ámbito estatal han permitido atender problemáticas específicas, resolver conflictos de manera oportuna y adaptar los procesos electorales a las particularidades del contexto mexiquense.

En materia de igualdad y legalidad, el IEEM ha reforzado su papel como garante del cumplimiento de las normas de paridad, igualdad y respeto a los derechos político-electorales, así como en la verificación de encuestas y sondeos de opinión, asegurando que se apeguen a los lineamientos establecidos.

De manera paralela a la organización de elecciones, el Instituto ha impulsado programas permanentes de educación cívica y orientación ciudadana, con el objetivo de fomentar la participación informada y consciente, y de difundir los derechos fundamentales de la ciudadanía, como elegir y ser electa, así como asociarse libremente para participar en la vida democrática.

En estos 30 años, la innovación también ha estado vinculada a la austeridad responsable. La incorporación gradual de herramientas tecnológicas y la exploración de alternativas como el voto electrónico se han planteado como opciones para modernizar los procesos, mejorar la eficiencia operativa y generar ahorros a mediano plazo, siempre bajo principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad, objetividad y paridad.

A tres décadas de su fundación, el IEEM continúa trabajando en un sistema electoral moderno, eficiente e incluyente, convencido de que la innovación bien planeada y la mejora continua son claves para fortalecer la democracia y garantizar que la voluntad ciudadana siga siendo el eje de la vida pública en el Estado de México.

Reciente:

Más de :

Destacadas:

INAUGURA SHEINBAUM LA NUEVA SEDE DE LA ANAM EN NUEVO LAREDO

26 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El objetivo en 2026 es incrementar la recaudación en aduanas a un billón 500 mil mdp. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum …

Estados del norte de México sufrirán con temperaturas de -15 grados

26 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-De acuerdo a los datos, el frente frío número 30 recorrerá, además, el noreste y oriente de la República Mexicana. Mediante las …

Advierten que utilizar QR en restaurantes podría linkear a sitios maliciosos: GN

26 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Este tipo de acciones se volvieron más recurrentes durante la pandemia por la COVID-19. Emitió la Guardia Nacional una advertencia a la …

Mara Lezama constata rehabilitación del tramo carretero Kantunilkín–Chiquilá

26 enero, 2026
Destacado, Nacional

-El tramo de 2 kilómetros pasó de 7 a 9 metros de ancho, dos carriles de 3.5 metros, acotamiento de 1 metro …

Reafirma Clara Brugada compromiso de fortalecer al Cuerpo de Bomberos de CDMX

26 enero, 2026
CDMX, Destacado

-El compromiso es dotarlos del equipamiento adecuado y facilitar el cumplimiento de sus metas. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció …

Llega a Iztapalapa el programa “Súbete a la Cultura: Territorios de Paz”

26 enero, 2026
CDMX, Destacado

Asistieron más de 200 personas al evento para disfrutar de las actividades gratuitas promovidas por RTP. Como parte de los ejes prioritarios …

Extorsión cayó 37% en el Edoméx gracias a la estrategia de seguridad: Delfina Gómez

26 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Durante 2024 se registraron 3,439 casos de este delito, mientras que en el mismo periodo de 2025 se presentaron 2,150. La estrategia …

Supervisan autoridades en Edoméx 76 rastros municipales

26 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Se revisan diariamente para asegurar la venta de carne en condiciones adecuadas. El Gobierno del Estado de México, a través de la …

Se garantiza avance acelerado en la reconstrucción del Periférico Norte: GEM

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-En Periférico Norte se emplea tecnología de vanguardia, facilitando el avance de hasta 4 kilómetros por día y concluir lo antes posible …

CELe UAEMéx amplía inscripciones para cursos de idiomas del semestre 2026 A

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Ante la alta demanda, extendió el periodo de inscripción y reinscripción hasta el 2 de febrero. Ante el alto interés de la …

Ricardo Moreno entregó pavimentación de la Calzada del Nevado

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Señaló que estas obras son resultado de una administración eficaz que logra acceder a recursos federales y estatales. En beneficio de más …

Continúa la rehabilitación de infraestructura hídrica en Naucalpan: Isaac Montoya

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Esta obra beneficiará directamente a más de 16 mil personas y se integra a una estrategia para reducir la dependencia del Sistema …

Se lleva a cabo la fase sectorial de los XLVIII Eventos Culturales y Deportivos del SMSEM

26 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Se reunieron durante la segunda etapa docentes clasificados de las delegaciones sindicales de las 14 regiones. El Sindicato de Maestros al Servicio …

Vence México a Bolivia solo por la mínima diferencia

26 enero, 2026
Deportes, Destacado

-A pesar de las dos victorias obtenidas, el equipo de Aguirre no termina de convencer. Con gol solitario de Germán Berterame, la …

BTS logra sold out en para sus tres conciertos en México

26 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

-Los boletos se agotaron en apenas 37 minutos después de iniciada la venta online. Es enorme la magnitud que resulta el fenómeno …

DESTACA GARCÍA HARFUCH DISMINUCIÓN DEL 41% EN HOMICIDIOS DOLOSOS EN PUEBLA

23 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Informó que los delitos de alto impacto se redujeron 11% en la entidad. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección …

Defensa reforzará despliegue en la frontera sur por estado de sitio en Guatemala

23 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El general secretario resaltó que hay coordinación entre las autoridades de México con Guatemala. El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, …

México sufrirá por tormenta invernal y frente frío 30

23 enero, 2026
Destacado, Nacional

El riesgo de nevadas o caída de aguanieve es elevado en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. …

Destaca Tlaxcala en la Fitur 2026 con cuatro premios por turismo comunitario y sostenible

23 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La entidad fue reconocida por proyectos de turismo comunitario, rural y ambiental. En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) …

Entrega Clara Brugada 20 nuevas escaleras eléctricas del Metro

23 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Dijo que el 96% de las escaleras del Metro están funcionando, y que el único problema de exclusión es que no sirvan …

Firman convenio Aspen Institute México y la alcaldía Cuauhtémoc

23 enero, 2026
CDMX, Destacado

-Se busca impulsar el deporte y la actividad física en la niñez de la demarcación. Con el objetivo de fortalecer el desarrollo …

Delfina Gómez entrega reconstrucción de la Avenida Miguel Hidalgo en Texcoco

23 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Esta obra, ejecutada y financiada por el Gobierno estatal, mejora la movilidad, la seguridad vial y el entorno urbano. Con una inversión …

Mando Unificado Oriente ha realizado más de 156 mil operativos en Edoméx

23 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-Esta estrategia tiene avances significativos en la reducción de delitos de alto impacto en 15 municipios clave de la región oriente del …

Arrancan en Edoméx capacitaciones a operadores del transporte público

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

Con esta acción se busca la mejora de la seguridad vial, la atención y la calidad del servicio. Con el objetivo de …

Analizan en la UAEMéx el papel del café en las ruralidades del sur del Edoméx

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La Unidad Académica Profesional Tejupilco fue sede de la cuarta sesión del seminario “La vida en el centro”. En el marco de …

Arranca en Toluca la Escuela Municipal de Emprendimiento: Ricardo Moreno

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Más de 2,400 personas escucharon a Rodrigo Herrera Aspra en el inicio de la EMET, un proyecto con formación y acompañamiento para …

Presenta Isaac Montoya avances en obras, movilidad y el bienestar

23 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Señaló que se duplicará la obra pública en 2026, además de la rehabilitación del segundo tramo del Periférico Norte El Presidente Municipal, …

Vence México a Panamá gracias a un autogol

23 enero, 2026
Deportes, Destacado

-No convence el juego que presenta el cuadro de Aguirre. Con una Selección Mexicana con marcada base de jugadores de Chivas, el …

“Frankenstein” busca el Oscar en nueve categorías

23 enero, 2026
Destacado, Espectáculos

Uno de los reconocimientos más comentados fue la nominación de Jacob Elordi como Mejor Actor de Reparto por su papel como la …

EMPIEZA ENTREGA DE VIVIENDAS DEL INFONAVIT EN MORELIA: SHEINBAUM

22 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-Se entregaron 48 viviendas del desarrollo “Villas de Oriente II Fase 7” del Infonavit, un complejo de 144 viviendas de 60 metros …

México mantiene vínculos comerciales con Europa, Asia y EUA

22 enero, 2026
Destacado, Nacional, Portada

-El gobierno mexicano también planea extender las relaciones comerciales a Sudamérica. El gobierno de México informó que en los próximos meses se …

Se da inicio al programa Bachetón para conservación de carreteras: SICT

22 enero, 2026
Destacado, Nacional

-La SICT intervendrá este año 18 mil km de la Red Carretera Federal, generando 100 mil empleos en las cinco regiones del …

Se reúnen Tere Jiménez y Vidal Llerenas, subsecretario de Industria y Comercio

22 enero, 2026
Destacado, Nacional

-Vidal Llerenas subrayó la importancia de mantener un diálogo continuo y fortalecer la colaboración entre los gobiernos federal y estatal. La gobernadora …

Clara Brugada anuncia programa de iluminación en el Centro Histórico

22 enero, 2026
CDMX, Destacado

Explicó que otra parte del programa contempla el encendido artístico de 15 edificios emblemáticos. La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció …

Llega a Isidro Fabela, Tlalpan, el programa “Nuestra Colonia se Transforma”

22 enero, 2026
CDMX, Destacado

-El programa se realizará los martes para ampliar el tiempo de atención en territorio La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, encabezó la …

Delfina Gómez impulsa obras de infraestructura social y educativa en San Felipe del Progreso y Atlacomulco

22 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-San Felipe del Progreso y Atlacomulco reciben inversiones que fortalecen la convivencia comunitaria y la educación La Gobernadora del Estado de México, …

Presentarán en Zacango exposición de camionetas clásicas

22 enero, 2026
Destacado, Edomex, Portada

-La Exposición Nacional de Camionetas Clásicas se realizará el domingo 25 de enero. Como parte de las actividades por los 45 años …

En Edoméx se implementan clases virtuales en escuelas por bajas temperaturas

22 enero, 2026
Destacado, Edomex

-Se tiene previsto que las temperaturas estén cercanas a cero grados. El gobierno del Estado de México, ante el descenso sostenido de …

UAEMéx realizará el Segundo Congreso Internacional de Cultura Física y Deporte

22 enero, 2026
Destacado, Edomex

-El evento será gratuito, incluirá talleres prácticos y reunirá a expertos de Cuba, Rumania y México. La Universidad Autónoma del Estado de …

Registra Toluca incidencia delictiva más baja en una década: Ricardo Moreno

22 enero, 2026
Destacado, Edomex

-La capital mexiquense presenta una reducción general de 24.97% en delitos de alto impacto. Por primera vez desde 2015, Toluca alcanzó una …

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.

Política de privacidad.

Política de privacidad.

El Informante México ® 2026. Todos los Derechos Reservados.