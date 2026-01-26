Autoridades refuerzan en Metepec acciones contra el maltrato animal

-Tras denuncias, personal de Control Animal rescató a varios caninos.

Metepec es un municipio donde se trabaja y se avanza en la protección y el respeto de los derechos de los animales.



Esto se realiza mediante acciones concretas de atención y rescate ante denuncias y reportes ciudadanos ante posibles casos de maltrato animal.



En las redes sociales, el presidente municipal, Fernando Flores Fernández, destacó que, mediante un reporte realizado por habitantes del municipio, personal del Centro de Control Animal de Metepec acudió a un domicilio ubicado en la colonia Izcalli Cuauhtémoc VI, donde se denunciaban condiciones inadecuadas para varios caninos.



Se realizó la inspección correspondiente, corroborando el equipo municipal que los animales se encontraban en un entorno desfavorable; procediendo a brindarles atención inmediata, mejorar sus condiciones de vida y garantizar su bienestar, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de casos.



Flores Fernández destacó que este tipo de intervenciones refleja la importancia de la participación ciudadana y la respuesta oportuna de las autoridades municipales para prevenir y atender situaciones de maltrato animal.



“Nuestro equipo del Centro de Control Animal estuvo en el lugar, valoró a los perritos y tomó acciones inmediatas para que estuvieran mejor y en condiciones dignas”, señaló.



Además, informo de un segundo caso atendido en la comunidad de San Gaspar Tlahuelilpan, donde se localizó a varios cachorros en condiciones precarias. Ante la situación, el personal municipal acudió de manera directa para rescatarlos y ponerlos a salvo.



Los cachorros fueron canalizados con el apoyo de la organización Rescate Canino Catupi, asociación especializada en la protección animal, la cual se encargará de brindarles atención médica, seguimiento veterinario y el proceso correspondiente para su adopción responsable.



Subrayó que su administración mantiene una política de cero tolerancia al maltrato animal y reiteró que el gobierno municipal no será omiso ante este tipo de denuncias.



El Ayuntamiento de Metepec exhortó a la población a seguir denunciando cualquier situación de abuso, negligencia o maltrato animal, recordando que la colaboración entre sociedad y gobierno es fundamental para construir una comunidad más empática, responsable y comprometida con el bienestar animal.