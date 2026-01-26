Reafirma Clara Brugada compromiso de fortalecer al Cuerpo de Bomberos de CDMX

-El compromiso es dotarlos del equipamiento adecuado y facilitar el cumplimiento de sus metas.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, reconoció al Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México durante el desfile por los 170 años de historia, y al celebrarse, por primera ocasión, el Día del Bombero y la Bombera en la capital.



Destacó la inversión de 108 millones de pesos en 2025 para robustecer a la institución, y reafirmó su disposición para continuar fortaleciéndola con mayores recursos.



La mandataria capitalina resaltó que las bomberas y bomberos encarnan la primera respuesta ante las emergencias, el rescate a las personas lesionadas y también para la extinción de incendios.



Precisó que, bajo los principios de honor, valor, lealtad, servicio y sacrificio, los bomberos han velado, desde su creación, por la seguridad y la protección de los habitantes de esta ciudad.



Acompañada por los miembros de su gabinete, Brugada Molina destacó que, en 2025, 1800 bomberas y bomberos atendieron más de 41500 incendios y realizaron más de 19 mil servicios de atención a la ciudadanía, lo que significa que cada día brindan alrededor de 180 acciones de rescate en beneficio de las y los capitalinos.



Brugada Molina reconoció la participación de las mujeres en el Heroico Cuerpo de Bomberos, al celebrar la creación de la segunda generación de mujeres líderes de células operativas: “Hoy las niñas de esta ciudad que sueñan con ser bomberas ya tienen oportunidades porque es una realidad”.



Al recordar los 170 años de historia del equipo vulcano, la titular del Ejecutivo local destacó que fue en 1856 cuando Ignacio Comonfort creó el Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México, lo que convirtió a la capital del país en la primera entidad en instituir a esta gran institución.



“La Ciudad de México les debe mucho a los bomberos y el compromiso de mi gobierno ha sido claro: dotarlos del equipamiento adecuado y facilitar el cumplimiento de sus metas de adiestramiento y entrenamiento”, afirmó al destacar que en 2026 aumentarán los recursos destinados a robustecer a dicha institución.



Al resaltar que los Bomberos de la Ciudad de México es una institución solidaria, señaló que además cuenta con un equipo de profesionales especializados en la verificación de las instalaciones domésticas de gas, mismo que realiza mil 300 tareas de este tipo al año con el objetivo de prevenir accidentes y a enseñar a la población el manejo de instalaciones para evitar incendios.



El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, destacó que, con humildad y dignidad, las bomberas y los bomberos han brindado apoyo incondicional a quien lo ha necesitado desde su origen en 1856, institución creada durante el mandato del presidente Ignacio Comonfort.



Señaló que, gracias a la formación que actualmente reciben en las mejores universidades del país, el cuerpo de bomberos se mantiene a la vanguardia en la atención de emergencias, al integrar la experiencia operativa con conocimiento, ciencia y tecnología.



En el desfile conmemorativo por el 170 aniversario del Heroico Cuerpo de Bomberos participaron 600 bomberos, de ellos 350 son mujeres, así como vehículos de rescate, ambulancias, camiones cisterna, y se invitó a corporaciones del municipios de la zona conurbada del Valle de México como Tlaxcala, Valle de Chalco, Naucalpan de Juárez, además de elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y de la Guardia Nacional.