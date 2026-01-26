Extorsión cayó 37% en el Edoméx gracias a la estrategia de seguridad: Delfina Gómez

-Durante 2024 se registraron 3,439 casos de este delito, mientras que en el mismo periodo de 2025 se presentaron 2,150.

La estrategia de seguridad implementada por el Gobierno de Delfina Gómez Álvarez muestra resultados concretos en la reducción de la extorsión, que en 2025 cayó 37 por ciento en el Estado de México, en comparación con el año anterior; así lo informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.



“En la Mesa de Paz de esta mañana, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió que en 2025 se registró la disminución en 37.4% en el delito de extorsión, en comparación con el 2024.



Autoridades de los tres órdenes de gobierno combatimos, de manera coordinada, este delito para la seguridad de las familias mexiquenses”, dijo la mandataria mexiquense.



Estos datos se presentaron durante la Mesa de Paz, encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, como parte del seguimiento permanente a las acciones y resultados en materia de seguridad.



Se detalló que de enero a diciembre de 2024 se registraron 3 mil 439 casos de extorsión, mientras que en el mismo periodo de 2025 se presentaron 2 mil 150 casos.



Estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, así como del análisis permanente de información estratégica, la atención a denuncias y la implementación de operativos focalizados para combatir este delito.



En la sesión 14 de la Mesa de Paz participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, Fiscal General de Justicia del Estado de México; así como representantes de la Secretaría de Seguridad estatal, la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.